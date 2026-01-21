SAGA久光スプリングス株式会社

この度SAGA久光スプリングスでは、「スポーツの力で女性と地域の未来を創る」という目的のもと、株式会社WIS*1と「妊娠・出産後の女性の運動・社会参加を支える新しいウェルネス支援モデル」構築に向けた共創プロジェクトに取り組んでまいります。

このプロジェクトは、スポーツ庁が主催するスポーツオープンイノベーション推進事業において、他産業との連携による新規ビジネス創出・拡大を目指す「SPORTS OPEN INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT 2025*2」にて採択されたものです。

本プロジェクトでは、株式会社WISが持つ産後女性に対するプログラムのノウハウや知見、当社が持つサロンパスアリーナをはじめとする地域におけるアセット等、双方の強みを活かし、産後女性へのコンディショニングプログラムを開発・提供することで、産後女性が抱える心身の健康や社会参加等のウェルネスにおける課題の解決に取り組んでまいります。

また本プロジェクト開始に際し、産後女性を対象としたウェルネスプログラムのイベントを開催いたします。

【イベント概要】

「ママのためのウェルネスプログラム～プロアスリートと学ぶ産後ケア～」

■日時：2026年1月29日（木）10:00～12:30

■場所：サロンパスアリーナ（サブアリーナ）

■対象：未就学児を子育て中の産後女性の方

※イベントの詳細はこちら→（https://salonpas-arena.jp/news/000166.php）

SAGA久光スプリングスでは、これからもスポーツを通して地域における課題解決に取り組んでいくとともに、社会における新たな価値創出を目指して活動してまいります。引き続きチームへの応援をよろしくお願いいたします。

*1：WIS 概要（https://www.women-in-sports.jp/）

会社名 ：株式会社WIS

代表者 ：平井 晴子

創 業 ：2022年8月17日

所在地 ：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

事業内容：トレーナー派遣・登録、産前産後サポート、イベント託児事業他

*2：スポーツオープンイノベーション推進事業

（https://sports-open-innovation-bd2025.mext.go.jp/）

スポーツ産業の成長化を促し、スポーツへの投資促進やスポーツの価値高度化を図るとともに、他産業の価値高度化や社会課題の解決につながる新たな財・サービスを創出することを目的とした事業です。