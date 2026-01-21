【１月25日(日)まで募集中】全国eスポーツサッカー選手権in藤枝を開催

藤枝市役所

　令和６年に「サッカーのまち」100周年の節目を迎えた藤枝市は、「蹴球都市」の新たなステージでとして、eスポーツサッカーの普及を推進しています。このたび、eスポーツ「eFootball(TM)」によるサッカー大会「全国eスポーツサッカー選手権in藤枝」を開催します。現在、幅広くエントリーを受け付けています。




事業チラシ

特徴・セールスポイント等

・自治体が主催する「PlayStation 5とモバイルの２部門で開催されるeFootball(TM)全国大会」開催は日本初です。


・優勝賞金10万円です！（準優勝３万円、３位タイ１万円）


・豪華ゲストが会場を盛り上げます！（成岡　翔、バンビーノ、Ｒ藤本、ゴラゾー、さこリッチ　ほか）


・コスプレイベントを藤枝駅南口周辺で同時開催！



開催概要


日時：２月15日（日）午前10時～午後６時30分


場所：BiVi藤枝　２階特設会場　（藤枝市前島１丁目７－10）



競技タイトル：eFootball(TM)　(株式会社コナミデジタルエンタテインメントが販売・開発元)


開催形式：現地開催（オフライン）


部門・参加人数：PlayStation 5部門、モバイル部門…各64名


賞金：優勝10万円、準優勝３万円、３位タイ１万円


参加資格： 不問（未成年者は要保護者同意）


　※詳細は申し込みフォーム添付の大会概要をご確認ください


募集期間：１月９日(金)～１月25日(日)


大会参加料：無料


司　会：平井　綾(静岡県公式しずおか楽しみ大使)


実　況：山田　門努(ラジオパーソナリティなど)


ゲスト：ゴラゾー(国体eスポーツ部門初代チャンピオン)、さこリッチ(静岡県住みます芸人)、バンビーノ(よしもと芸人)、Ｒ藤本(よしもと芸人)、成岡　翔(元Ｊリーガー)


観戦：自由（無料）


(主催)藤枝市、(企画運営)一般社団法人静岡県eスポーツ連合、(後援)静岡県、(協力)静岡eスポーツクラブ




https://fujieda-esports.com/)

・専用ホームページ(https://fujieda-esports.com/)



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBV3I816wLh92IFga1G9byZC1KsJfPbkJ6kp8klHvdnQB5Lw/viewform

・申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBV3I816wLh92IFga1G9byZC1KsJfPbkJ6kp8klHvdnQB5Lw/viewform)



問い合わせ　藤枝市役所　サッカーのまち推進室（TEL：054-643-3138）