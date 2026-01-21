【１月25日(日)まで募集中】全国eスポーツサッカー選手権in藤枝を開催

藤枝市役所

令和６年に「サッカーのまち」100周年の節目を迎えた藤枝市は、「蹴球都市」の新たなステージでとして、eスポーツサッカーの普及を推進しています。このたび、eスポーツ「eFootball(TM)」によるサッカー大会「全国eスポーツサッカー選手権in藤枝」を開催します。現在、幅広くエントリーを受け付けています。

特徴・セールスポイント等

事業チラシ

・自治体が主催する「PlayStation 5とモバイルの２部門で開催されるeFootball(TM)全国大会」開催は日本初です。

・優勝賞金10万円です！（準優勝３万円、３位タイ１万円）

・豪華ゲストが会場を盛り上げます！（成岡 翔、バンビーノ、Ｒ藤本、ゴラゾー、さこリッチ ほか）

・コスプレイベントを藤枝駅南口周辺で同時開催！

開催概要

日時：２月15日（日）午前10時～午後６時30分

場所：BiVi藤枝 ２階特設会場 （藤枝市前島１丁目７－10）

競技タイトル：eFootball(TM) (株式会社コナミデジタルエンタテインメントが販売・開発元)

開催形式：現地開催（オフライン）

部門・参加人数：PlayStation 5部門、モバイル部門…各64名

賞金：優勝10万円、準優勝３万円、３位タイ１万円

参加資格： 不問（未成年者は要保護者同意）

※詳細は申し込みフォーム添付の大会概要をご確認ください

募集期間：１月９日(金)～１月25日(日)

大会参加料：無料

司 会：平井 綾(静岡県公式しずおか楽しみ大使)

実 況：山田 門努(ラジオパーソナリティなど)

ゲスト：ゴラゾー(国体eスポーツ部門初代チャンピオン)、さこリッチ(静岡県住みます芸人)、バンビーノ(よしもと芸人)、Ｒ藤本(よしもと芸人)、成岡 翔(元Ｊリーガー)

観戦：自由（無料）

(主催)藤枝市、(企画運営)一般社団法人静岡県eスポーツ連合、(後援)静岡県、(協力)静岡eスポーツクラブ

詳細を見る :https://fujieda-esports.com/)

・専用ホームページ(https://fujieda-esports.com/)

参加申し込みをする :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBV3I816wLh92IFga1G9byZC1KsJfPbkJ6kp8klHvdnQB5Lw/viewform

・申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBV3I816wLh92IFga1G9byZC1KsJfPbkJ6kp8klHvdnQB5Lw/viewform)

問い合わせ 藤枝市役所 サッカーのまち推進室（TEL：054-643-3138）