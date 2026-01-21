株式会社JR西日本後藤テックが代表を務める共同企業体が米子市上下水道局と「米子市下水処理施設包括的維持管理業務」に関する業務委託契約を締結

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社JR西日本後藤テック（代表取締役社長：大木慎一郎、本社：鳥取県米子市（以下、「当社」））、東芝インフラテクノサービス株式会社（代表取締役社長：的場雅啓、本社：東京都新宿区）、およびクボタ環境エンジニアリング株式会社（代表取締役社長：八幡健人、本社：東京都中央区）からなる共同企業体は、2026年１月８日、米子市上下水道局と「米子市下水処理施設包括的維持管理業務」に関する契約（以下、「本契約」）を締結しました。

本契約は、地元企業と専門企業が連携して民間のノウハウや創意工夫を活用する地域連携方式包括的民間委託です。２期目となる本契約では1期目(2023年4月1日～2026年3月31日)にもまして地元企業が主体的に取り組むべく、当社が代表企業となって事業を推進いたします。

今後とも培ってきた技術と、どんな時も社会インフラサービスを提供し続ける精神で、安心安全な米子市民の皆様の暮らしを将来にわたって支えてまいります。

♦本契約の概要

<会社概要>

会社名

株式会社JR西日本後藤テック

代表者

代表取締役社長 大木 慎一郎

本社所在地

〒683-0803

鳥取県米子市日ノ出町２-１-１

設立

１９６７年５月２２日

資本金

２,０００万円

株主

株式会社ＪＲ西日本テクノス

ＵＲＬ

https://wjr-gototech.co.jp