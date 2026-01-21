【サフィールホテル稚内】2月限定スイーツ「ルージュ・ショコラ」を販売
明海グループ株式会社
商品名「ルージュ・ショコラ」 本体サイズ 縦約5.3cm x 横約8.3cm x 高さ約4.5cm
サフィールホテル稚内「カフェレストラン マリーヌ」
サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）は、2026年2月1日（日）から2月28日（土）までの期間限定で、新作オリジナルスイーツ「ルージュ・ショコラ」を販売いたします。
「ルージュ・ショコラ」は、甘酸っぱいフランボワーズムースと、濃厚なクーベルチュールガナッシュを重ねた華やかな一品。情熱のルージュカラーをショコラブラウンが大人っぽく引き締める、バレンタインシーズンにぴったりのスイーツです。
特別な日のギフトやお持たせ、ご自分へのご褒美に、サフィールホテル稚内のこだわりスイーツをお楽しみください。
「ルージュ・ショコラ」は期間中、ホテル1F「カフェレストラン マリーヌ」にて販売。ご予約はもちろん、店頭ショーケースからのお買い求めも可能です。
■販売概要
・ 期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）
・ 場所：サフィールホテル稚内 1階「カフェレストラン マリーヌ」
・ 商品名：ルージュ・ショコラ
・ 本体サイズ：タテ約5.3cm x ヨコ約8.3cm x 高さ約4.5cm ※デコレーション部分の高さを除く
・ 料金：800円（税込）
■ご予約・お問い合わせ
サフィールホテル稚内「カフェレストラン マリーヌ」
TEL：0162-23-8161（10:00～）
公式サイト：https://www.surfeel-wakkanai.com