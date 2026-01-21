納得して次に進むための、会社説明・早期一次選考開催

株式会社関屋リゾート社員の様子

SEKIYA RESORTは、就職活動中の学生を対象に、「会社説明・早期一次選考」を、2026年2月12日（木）・13日（金）の2日間、オンラインにて開催いたします。

本イベントは、会社説明と早期一次選考を兼ねたオンラインイベントです。一般的な会社説明会とは異なり、説明に加えて、ストーリー形式のコンテンツを取り入れている点が特長です。ストーリーでは、ホテル業界の仕事や現場で実際に起こり得る出来事を題材に、「もし自分が入社したら、どのような判断や行動を求められるのか」を疑似体験していただきます。その過程で、仕事内容だけでなく、会社の考え方や仕事の進め方、ホテル業界そのものへの理解を深めることができます。

「早期選考だから受けなければいけない」

「よく分からないまま選考に進む」

そうした就活ではなく、理解と納得をしたうえで次に進める一次選考であることを私たちは大切にしています。皆さんの貴重な就活の時間を、決して無駄にはしません。会社や業界を知るきっかけとしても、ぜひお気軽にご参加ください。

【開催概要】

開催日程

・2026年2月12日（木）10:00～13:00

・2026年2月13日（金）10:00～13:00

内容

・会社説明

・ストーリー型コンテンツによる仕事・業界理解

・早期一次選考

開催方法

・オンライン開催

定員

・各回20名

予約締切

・各開催日の48時間前（2日前）まで

エントリーはこちら

https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=cTs0pC&corpId=233504(https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=cTs0pC&corpId=233504)

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。