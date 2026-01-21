スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜期間限定武器「クレイドル」「ティアマト」販売！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/1/21(水)に「ジョブ別 クレイドル＆ティアマト確率アップスペシャルガチャ」の販売、および「Blood Night Contract」の開催を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ジョブ別 クレイドル＆ティアマト確率アップスペシャルガチャ」販売中！

期間限定武器「クレイドル」と「ティアマト」が確率アップ！

古代機鋼兵/デスペラード/剣姫のジョブ別ガチャで、強力な期間限定武器を手に入れよう！

[期間] 2026/1/28(水)10:59まで

■「Blood Night Contract」開催中！

喉が渇く。水を飲んでも満たされない。あなたの本能が求めるのは、そう。赤くて温かい――

血の契約を交わし、「キンドレッドコート」や「ヴァンパイアスーツ」など、ちょっぴりダークな限定アバターを手にせよ！

[期間] 2026/2/3(火)23:59まで

■「激流の強剛 クイーンクラブ」開催中！

回避や魔攻などを大きく増加させる「タイラント」シリーズや、合計で「HP+200/水+200」のキャラアビリティが取得できるシックスセンスなどをGET！

高難度クエストでは「英雄 タイラント-アクセ-チケット」が入手できます。

[期間] 2026/2/3(火)23:59まで

■「ジョブ別 黄泉ノ冥馬確率アップガチャ」開催中！

「ソルディオス」の期間限定モデル「黄泉ノ冥馬」が4武器種で登場！

使うたび強くなる効果は、装備している覚醒スキルの数が多いほど使い始めが強力に！

ドロップ率アップ効果や、マナ未強化時の追撃にも注目です！

[期間] 2026/1/31(土)23:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.