人を採れない時代に“採れる会社”になるヒント

株式会社パジャ・ポス(本社：東京都渋谷区恵比寿1丁目24-15 Sreed EBISU EAST6階)の代表を務める元ドクターシーラボ社長・池本 克之 氏が、企業の採用難に対する実践論を公開するセミナーを、2026年1月22日(木)に開催します。池本 氏による「最強チーム構築」ができる組織の実践論と、他登壇者による若手・外国人材の三本柱で、採用難を突破する糸口となるセミナーとなっております。





人材不足が深刻化する中、多くの中小企業が

・人が集まらない

・採用しても定着しない

・採用コストばかりが増えていく

といった課題に直面しています。





こうした状況を背景に、「人が集まり、辞めずに活躍する組織づくり」をテーマとした実践セミナー

「人を採れない時代に採れる会社になるヒント」が、2026年1月22日(木)、東京・南青山にて開催されます。





本セミナーは、一般社団法人東京ニュービジネス協議会 プロフェッショナルグループ委員会主催の第4回勉強会＆交流会として実施され、若手採用・組織づくり・外国人材採用という三つの観点から、採用難を突破するための実践的アプローチを、第一線で活躍する専門家3名が解説します。









■採用難の本質は「方法」ではなく「組織」にある

近年、求人広告や採用媒体を工夫するだけでは、人材確保が難しくなっています。

条件を良くしても応募が来ない、採用しても早期離職してしまう――

こうした現象の背景には、企業側の組織づくりや価値観の不一致が存在します。





本セミナーは、若手採用・組織づくり・外国人材採用の三つのテーマで構成されています。

なかでも「組織づくり」をテーマとする第2部には、株式会社パジャ・ポス 代表取締役 池本 克之 氏が登壇。

採用と定着を両立させるための組織設計について、具体的なプロセスを解説します。





池本 氏は、複数の企業で経営者・経営参画者として試行錯誤を重ねてきた実務家です。

特に、株式会社ドクターシーラボでは、代表取締役として経営を担い、年商3億円規模の企業を、わずか数年で年商120億円規模へと成長させ、上場へ導いた実績を持ちます。





第2部では、「なぜ採用しても人が辞めてしまうのか」「なぜ自然と人が集まる会社と、そうでない会社が分かれるのか」といった問いに対し、心理的安全性や価値観の統一といった組織設計の観点から、具体的な事例を交えて解説します。









■セミナー内容

組織づくりの実践論「最強チーム構築」

池本 克之 氏が担当する第2部では、採用に強い組織へと変革するための具体的なプロセスを紹介します。





1．心理的安全性を基盤としたチームづくり

生産性の高いチームに共通する条件として知られる「心理的安全性」について解説します。

メンバーが意見を言えず、失敗を隠す組織では、人は定着しません。

安心して発言できる環境こそが、定着率と生産性を高める土台となります。





2．価値観を軸にした組織設計

社長と社員の価値観のズレを放置したままでは、組織は機能しません。

池本 氏が提唱する、価値観を言語化し共有する仕組みを通じて、指示待ちではない「自走する組織」への転換プロセスを解説します。





3．採用に直結する組織づくりの効果

価値観を軸に組織を整えることで、「採用活動に大きなコストをかけなくても、人が集まり、辞めにくくなる」という変化がどのように起こるのかを、実例をもとに示します。









■若手・外国人材まで含めた採用の全体像を学ぶ

本セミナーは組織づくりに加え、採用を取り巻く他の重要テーマについても学ぶことができます。





第1部では、株式会社7colors 代表取締役 門傳 寛史 氏が登壇し、若手採用の最新トレンドと実践的手法を解説します。若手人材の価値観や行動特性を踏まえた採用設計について学ぶことができます。





第3部では、株式会社グローバルパワー 代表取締役社長 竹内 幸一 氏が登壇し、外国人材採用の基礎から実務上のポイントまでを解説します。外国人材採用に不安を感じている企業にとって、具体的な第一歩が見える内容です。









■学びとつながりを両立する交流会も実施

勉強会終了後には、登壇者および参加者同士が直接交流できる懇親会を実施します。

軽食とドリンクを楽しみながら、採用や経営について意見交換ができる場となっており、実践的な学びに加え、新たなつながりを得られる機会として毎回好評を博しています。









■開催概要

【日時】

2026年1月22日(木)18:00～21:00





【会場】

オルクドール・サロンAOYAMA

東京都港区南青山3-1-34 12階





【テーマ】

人を採れない時代に“採れる会社”になるヒント

～若手×組織×外国人材。採用の三本柱を1夜で学ぶ～





【タイムテーブル】

18:05～ 第1部：若手採用(門傳 寛史 氏／株式会社7colors 代表取締役)

18:40～ 第2部：組織づくり(池本 克之 氏／株式会社パジャ・ポス 代表取締役)

19:25～ 第3部：外国人材採用(竹内 幸一 氏／株式会社グローバルパワー 代表取締役社長)





【参加費】

5,000円(軽食・ドリンク付き)

事前決済・当日支払い可





【主催】

一般社団法人東京ニュービジネス協議会

プロフェッショナルグループ委員会





門傳 寛史 氏





池本 克之 氏





竹内 幸一 氏









■採用に悩む経営者へ

採用がうまくいかない原因は、人材市場だけにあるとは限りません。

組織を整えることで、採用の結果は大きく変わります。

本セミナーは、採用を一時的な施策ではなく、会社の成長戦略として捉え直すための機会です。

人が集まり、定着し、活躍する組織を目指す経営者の皆さまのご参加をお待ちしております。





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社パジャ・ポス

担当 ： 小笠原 身帆

連絡先： info@pajaposs.com