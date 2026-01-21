株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下｢当社｣)は、GiGOグループのお店において、メンバー全員がお面を着用する謎のダンス集団「O-MENZ」(オーメンズ／METEORA st.所属)との、初コラボレーション施策「O-MENZ×GiGOキャンペーン」を、2026年2月7日(土)より開催いたします。本コラボは、2026年2月22日(日)に東京国際フォーラムで開催される単独ライブ「O-MENZ ONEMAN LIVE PROJECT 『PRIDE & MYTHOLOGY』」を記念した施策となります。 様々なシーンで大活躍中の「O-MENZ」と当社とのコラボにご期待ください。

実施概要

■開催期間：2026年2月7日(土)～2026年3月8日(日)■実施内容：ノベルティ付きドリンクの販売

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、O-MENZの撮りおろしチェキ風カード(全6種)がランダムで1枚ついてくるドリンクを販売いたします。■販売期間：2026年2月7日(土)～2026年3月8日(日)■販売店舗GiGO BOWLノルベサ／GiGO仙台／GiGO総本店／GiGO池袋3号館／GiGO渋谷／GiGO秋葉原2号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO難波アビオン／GiGO大阪道頓堀本店／GiGOイオンモール岡山／GiGO広島本通／GiGO福岡天神 (全13店)■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。 詳細は店舗ホームページをご参照ください。■価格：500円(税込)

※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※チェキ風カードの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

「O-MENZ」とは

SNS発、メンバー全員がお面を着用する謎のダンス集団「O-MENZ」。メンバーは、般若（リーダー）、阿形、おかめ、隈取、狐。グループはプロのストリートダンサーで構成されており、TikTokを始めとしたSNSで総フォロワー数160万人超えを達成している。ストリートダンスエンターテイメントを様々な角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに全国で精力的に活動中。アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループである。■O-MENZ公式TikTok： https://www.tiktok.com/@o_menz■公式YouTubeチャンネル「O-MENZ OFFICIAL」：https://www.youtube.com/@o-menzofficial■O-MENZ公式Instagram：https://www.instagram.com/o_menz_official/■O-MENZ公式X：https://x.com/o_menz_official■GiGOのお店公式Xhttps://x.com/GENDA_GiGO

■著作権表記

©O-MENZ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.■キャンペーン特設ページ：https://campaign.gendagigo.jp/2602/o-menz/