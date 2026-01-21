「アントラーズの未来をみんなで 2025」のREADYFORアワード選出および一般投票開始のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

2025年に実施したクラウドファンディングプロジェクト「アントラーズの未来をみんなで 2025」が、『READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026』にノミネートされましたので、お知らせいたします。

昨年9～12月にかけて行った「アントラーズの未来をみんなで 2025」は、多くの皆様からの多大なるご支援とともに、目標を大幅に上回る形で終了いたしました。現在、アカデミーの新グラウンドはアカデミーフィールドの隣接地で工事が始まっており、今春の利用開始に向けて準備が進んでいます。この一連の取り組みが社会へ与えたインパクトを評価され、約1万件の対象プロジェクトの中から今回のアワード選出に至りました。

本アワードでは「大賞」をはじめ、3つの「優秀賞」や、一般投票によって決定する「オーディエンス賞」を含む3つの「特別賞」が選定され、2月18日（水）に最終結果が発表されます。

現在、「オーディエンス賞」の投票受付が2月6日（金）まで実施中です。本プロジェクトが掲げる「スポーツを通じた次世代育成」の輪をさらに広げ、未来を担う子供たちの挑戦を後押しするため、多くの皆様からのご協力をお願い申し上げます。

投票方法

以下のフォームより、「鹿島アントラーズ」のプロジェクトを選択して投票してください。

投票期間：

2026年1月19日（月）～2026年2月6日（金）23:59

投票はこちら :https://cf.readyfor.jp/award2026

「アントラーズの未来をみんなで 2025」概要

■ プロジェクトの狙い：世代を越えて夢を繋ぐ「育成環境」の実現

本プロジェクトは、2021年の中学生年代（ジュニアユース）環境整備に続き、ジュニア（小学生年代）の専用グラウンドを全カテゴリーが一点に集まる拠点へ新設するものです。

「飛び級」を促す隣接環境： 専用の練習場を持たないジュニアの選手たちのために、ユースやトップチームと地続きのピッチを整備します。日常的に高いレベルを意識し、カテゴリーの垣根を越えて挑戦できる「世界基準の育成環境」を構築します。

受け継がれる「勝利のDNA」： 新設ピッチには、トップチーム練習場の改修で発生した芝生を再利用します。プロ選手が勝利のために汗を流した記憶が刻まれた芝の上で、未来のスターたちが夢を追いかけます。

■ プロジェクト実績

サイトURL：

https://readyfor.jp/projects/antlers_GCF2025

実施期間：

2025年9月17日～2025年12月16日

最終支援総額：

66,780,000円（目標達成率：134％）

支援者数：

1,268人

『READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026』について

本アワードは、READYFORを通じて支援の輪を広げ、社会課題に挑んできたプロジェクトを称える場として開催されます。「クラウドファンディングのプロセス」や「社会にもたらす具体的な影響（インパクト）」等の観点から厳正な審査が行われ、約1万件の対象プロジェクトの中から2026年1月19日にノミネートが発表されました。

詳細を見る :https://cf.readyfor.jp/award2026