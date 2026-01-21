【ルイ・ヴィトン】平野紫耀、ルイ・ヴィトン 2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

1月21日(水) AM4:00(日本時間)にパリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催された、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2026秋冬メンズ・コレクションのファッションショーに、日本からメゾンのアンバサダーの平野紫耀が出席しました。

ジャケット\913,000、シャツ\168,300、パンツ\218,900、ネクタイ\38,500、ブーツ\245,300、ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 \770,000、リング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」(イエローゴールド×ダイヤモンド) \1,518,000、(ホワイトゴールド×ダイヤモンド) \709,500、ウォッチ「タンブール オトマティック スティール ブルー」 \3,179,000

2026秋冬メンズ・コレクションは、すでに動き出している未来を再構築するもので、消費されるためではなく、長く受け継がれることを前提にデザインされています。本コレクションは、機能性とサヴォアフェール(匠の技)、そして人間の本質的なニーズが融合した、時代を超える表現となっています。メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスは、未来的な装いを抽象的な概念としてではなく、「不可欠なもの」として再定義します。

ジャケット\561,000、シャツ\213,400、パンツ\253,000、ネクタイ\36,300、バッグ「スピーディ P9 バンドリエール 20」 \1,826,000、ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 \770,000、リング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」(イエローゴールド×ダイヤモンド) \1,518,000、(ホワイトゴールド×ダイヤモンド) \709,500

2025年6月にパリで開催された2026春夏メンズ・コレクションに続き、ルイ・ヴィトンのファッションショーの出席が5回目となる平野紫耀は、

「会場に入った瞬間、建物が目に飛び込んできて、まず強いインパクトを受けました。同時に、香りが広がってきて、今回もこれまで以上に細部までの強いこだわりを感じました。まず家のセットの中で身支度を整えるシーンから始まり、そこからランウェイへとつながっていく流れがとても印象的で、ストーリー性のある演出がすごく素敵でした。”ダンディ”というテーマの中で、スポーティな要素も取り入れながら、決してスポーティーに寄りすぎず、しっかりとダンディなエッセンスが感じられたり、とても絶妙なバランスで、魅力的なアイテムがたくさんありました。」とコメントしました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

