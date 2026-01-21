公益財団法人 日本YMCA同盟

＊先ほど送信しましたメールの件名の日付に誤りがありましたので、訂正します。

2月21日（土）に開催いたします。

＝＝＝＝＝

ロシアによる軍事侵攻から4年。停戦の道筋は困難を極め、見通しが立ちません。日本では現在1,956名のウクライナ避難者が生活しています（2025年12月末日現在）。これまでに危険を顧みず帰国や、第三国に出国した人たちが800名程度いる一方で、いまなお新たな来日も絶えません。生活基盤である日本財団を始めとする財政支援が3年を区切りにすでに終了。就労、日本語、メンタルなど課題を抱えるなか自立を迫られ、厳しい生活を送りながら「日本での定住か、帰国か」、心は不安のうちに大きく揺れ動いています。

YMCAは世界各地で避難者支援を行い、日本ではこれまで1800名の支援、来日渡航から生活開始・生活のあらゆる困りごと・自立に向けた伴走を行っています。

今回は、4年目となる独自のウクライナ避難者の大規模な調査結果と、あらゆる世代の当事者の声をわかち合い、私たちがこれから向かうべき道を共に探りたいと願います。



【日 時】2026年2月21日（土）13:30～17:00（交流・情報交換会含む）

【場 所】コモレ四谷タワーコンファレンス（四ツ谷駅徒歩1分）

https://comore-yotsuya.jp/access/

昨年度のフォーラム会場で



【内 容】

《第１部》13：30～15：00 ウクライナ避難者が自ら語る「いま」「これから」



1. ウクライナ避難者をめぐる概況報告 避難者大規模調査結果を踏まえて（日本YMCA同盟）



2. ウクライナ避難者による意見提示

◆ ベルナツカ・ユリヤ

◆ ウリバチョバ・イリーナ

3．フロアセッション 各世代の避難者が語る「いま」「これから」

◆A・Bさん キーウ出身（20代・男性）

◆I・Bさん ハリコフ出身（30代・男性）

◆N・Nさん ハリコフ出身（40代・女性）

◆V・Rさん キーウ（クリミア）出身（60代・女性）

＊登壇者のプロフィールはチラシPDF→をご覧ください(https://www.ymcajapan.org/wp-content/uploads/2026/01/20260221-forum.pdf)

《第２部》15：30～16：30 応答：「私たち日本社会が問われていること」

パネルディスカッション〈登壇者〉＊予定

・横山由利亜（公益財団法人日本YMCA同盟ウクライナ避難者支援プロジェクト責任者）

・小畑就平（東京都 生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 課長代理）

・小野一馬（NPO法人ビューティフル・ワールド理事/さわやかブルー代表/大分別府で避難者受入）

・榊原アレクセイツェヴァ・ナターリヤ（NPO法人日本ウクライナ文化協会／名古屋で避難者受入）

・山田拓路（NPO法人メタノイア代表理事）

・大森佐和（早稲田大学政治経済学術員教授）

＊第２部終了後～17：00まで、交流、情報交換会

【対 象】ウクライナ避難者、支援団体・協力者、行政、メディア関連 ＊定員50名

【申込み】下記フォームから、氏名、所属先、参加希望（第1部・2部）をお知らせください。

https://forms.gle/HcchkJgvLNikHHRe6

【主 催】公益財団法人 日本YMCA同盟 tel.03-5367-6640





◆チラシPDFはこちら↓

https://prtimes.jp/a/?f=d88347-14-c9c9ac1189a41cebb8f89b6e5ce0dbb0.pdf

東京都との協働により避難者宅の戸別訪問活動を継続。（経済的困窮から心身の健康まで、相談は多岐にわたる）親子のためのクリスマス会 （2025年12月）夏休みの宿題サポート（2025年8月）公益財団法人 日本YMCA同盟

URL https://www.ymcajapan.org/

所在地 東京都新宿区四谷本塩町2-11

電話番号 03-5367-6640

代表者名 田口 努

設 立 1903年07月