『ROYCE（ロイズ）』・『AUDREY（オードリー）・『横浜バニラ』などの国内人気ブランドから、世界で愛される海外ブランドのショコラまで登場！あなたにぴったりのバレンタインが見つかるはずです！
※営業時間：本館8階：午前10時～午後7時（※最終日は午後5時）、本館B2階：午前10時～午後8時
2月14日（土）はバレンタインデー。
海外の有名ショコラティエの作品を愉しむ方や、国内の行列ができる人気菓子を求める方など需要は様々で、年々バレンタインの幅が年々広がっています。
今回は国内外おすすめのブランドをテーマ別にご紹介します。
- 【本館8階】 国内ブランド×九州素材
- 【本館8階】 国内人気ブランド
- 【本館8階】 海外ブランド
- 【本館B2・東館B2】 期間限定！大丸福岡のデパ地下で買えるブランド
1.【本館8階】 国内ブランド×九州素材
JAPAN JUICE
【ブランド】
日本全国の産地を訪ね歩き、農家の人々と美味しい果実を探し求める「JAPAN JUICE」。
これまでに探し出した250種類以上の果実の中から、厳選した柑橘を手間ひまかけてオランジェットに仕上げました。
素材そのものの美味しさを引き出すため、一つずつ手作業で加工しお届けします。
【イチオシ商品】
シエル クレール
1箱 税込2,970円
内容：扇切り2枚×1袋、輪切り1枚×1袋、果皮10g×4袋
柑橘の個性を食べ比べる6種類のオランジェットアソート。6種の国産柑橘をじっくり蜜漬けし香りと果汁を閉じ込めたピールを、ダークチョコレートで丁寧に包みました。甘み、酸味、ほろ苦さ――それぞれの異なる風味が広がり、柑橘の個性が際立ちます。食べ進めるたび、新たな発見と出会えるオランジェットです。
【嬉しいバレンタイン情報】
九州素材では、福岡県糸島レモン、熊本県不知火、鹿児島県きんかんの商品など販売いたします。
1袋から購入可能ですので、色々な柑橘を食べ比べてお楽しみいただけます。
LITTLE MOTHERHOUSE リトルマザーハウス
【ブランド】
レザーバッグ、ジュエリー、アパレルなどを手掛ける日本のファッションブランド『マザーハウス』発の食ブランド。
“途上国から「食」の可能性を世界に”を理念として、途上国の豊かな食の素材・文化に光をあてるオリジナル商品の開発、販売を行っています。
糸島産レモンを使用したYoru-iro ARIAKEをはじめ、Yoru-iroシリーズの全4種類を展開します。
【イチオシ商品】
Yoru-iro ARIAKE
50g 税込2,850円
空の情景を閉じ込めた、移りゆく夜景色を表現したチョコレート「有明」。Yoru-iro ARIAKEはインドネシア産カカオのチョコレートに青レモンの酸味と苦みを合わせ、まろやかな味わいのソルトを効かせた商品です。「糸島レモン」の青レモンを自社でパウダー加工し、「またいちの塩」と合わせて使用しています。
【嬉しいバレンタイン情報】
九州初登場となるTABI suru COOKIEを展開！
リトルマザーハウスが巡り合った途上国の「食」の可能性と物語を、一口食べるたびに旅をするように感じられる特別なクッキーです。
全8種のラインナップの中から、甘み豊かなインドネシア産カシューナッツとスラウェシ島のカカオニブを使用した人気の2種のクッキーをお届けします。
YAWAMEL
【ブランド】
広島県発！生キャラメル専門店YAWAMELです。
素材にこだわり、職人が一釜ずつ丁寧に手作りした生キャラメルは、口に入れた途端とろける口どけ、噛んでも歯に残らない歯切れ、優しくスッキリした後味のよさなどこれまでにはなかった新感覚の生キャラメルです。
【イチオシ商品】
十二か月の生キャラメル
12種×各1粒 計12粒入 税込1,918円
十二か月のフレーバーが、それぞれの時間を思い出させてくれる。YAWAMELの代表商品。十二か月の季節をイメージした12種類のフレーバー全てが味わえます。
【嬉しいバレンタイン情報】
YAWAMEL×九州素材のコラボが実現！
福岡県能古島の久保田農園で作られたオレンジ「天草」を使用して作った生キャラメルシュークリームを、大丸福岡天神店のバレンタイン催事限定で販売します。
果実工房
【イチオシ商品】
「GOHOBI du Chocolat」
シュミ・ドゥ・ショコラ 九州産苺
税込1,296円
九州産の苺をまるごとフリーズドライにして、ホワイトチョコレートを浸み込ませました。見た目は苺、口に含むとチョコレートです。
2.【本館8階】 国内人気ブランド
ROYCE'（ロイズ）
【ブランド】
「北海道で本場ヨーロッパに負けないチョコレートをつくりたい」という想いのもと創業した『ロイズ』のチョコレートは、世界中から厳選した素材を使い、つくられています。
【イチオシ商品】
生チョコレート[オーレ]（ウインターパッケージ）
20粒入 税込1,215円
※数量限定
ロイズの生チョコレート人気No.1の[オーレ]を、繊細で美しい雪の結晶を描いた冬季限定パッケージに入れました。ミルクのようになめらかな口どけとミルクの優しい風味が魅力です。
AUDREY（オードリー）
【ブランド】
行列必至スイーツ ”AUDREY （オードリー）”大丸福岡天神店バレンタインに登場(ハート)『AUDREY（オードリー）』がバレンタイン期間に初登場！いちごとクリームの絶妙なバランスが楽しめる「グレイシア」、いちごの形が可愛すぎる「ハローベリー」、この時期だけの「ストロベリーショコラ」など人気の商品をラインナップ!!
自分へのご褒美やプレゼントにもぴったりな『AUDREY（オードリー）』のスイーツをぜひご堪能ください。
【イチオシ商品】
グレイシア（ミルク）
５個入 税込891円
花束のようなお菓子。
さっくりと焼き上げたラングドシャに、ホワイトチョコクリームを絞り、フリーズドライの苺をのせました。くちどけの良いクリームとサクサクのラングドシャが織りなす「さくほろっ」食感に仕上げました。常温でももちろん美味しく召し上がっていただけますが、「冷やして食べる」とクリーミーさが引き立ちます。
※数量の限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
ストロベリーショコラ
150g 1,728円
ホワイトチョコレートの中にフリーズドライストロベリーとローストしたアーモンド、ラングドシャ生地を混ぜ込みました。苺の甘酸っぱさがたまらないチョコレートです
※数量の限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
【嬉しいバレンタイン情報】
＼週末限定商品／
ストロベリーホリデー
８個入 税込1,555円
休日にゆっくり味わいたい週末限定スイーツ登場。何層にも重ねたパイ生地にザラメをかけて、サクサクの食感と豊かなバターの香りが広がるよう、じっくりと焼き上げ、ホワイトチョコクリームを絞り、フリーズドライのいちごを飾りました。休日のひとときを華やかに彩る週末限定スイーツです。
※こちらの商品は曜日限定販売商品です。(金)(土)(日)のみ販売いたします。
※数量の限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
横浜バニラ
【ブランド】
横浜で生まれ育ったCEO高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。
【イチオシ商品】
塩バニラフィナンシェ ギフトボックス
6個入 税込2,160円
3個入 税込1,100円
『横浜バニラ』ブランドを代表するフラッグシップ商品。天然ブルボンバニラエキスが醸し出す、圧倒的なバニラの香りとアンデス山脈のピンク岩塩が添える、凛としたやわらかな塩味、直火焦がしバターが包み込む、濃厚でリッチなコクが特徴の一品です。
3.【本館8階】 海外ブランド
ピエール・ルドンやカルメロショコラティエ、ピエールマルコリーニなど世界のチョコレートブランドが数々登場！
その中でも、おすすめブランドをピックアップしてご紹介します。
Laderach レダラッハ
【ブランド】
スイスのグラールスで生まれた「レダラッハ」は、3代にわたって家族経営を貫いてきたプレミアムチョコレートブランドです。「Bean to Bar」」のスタイルで、カカオ豆の調達からチョコレートの製造まで一貫して管理し、職人による丁寧な手作りのチョコレートで、毎日食べても飽きないフレッシュで高品質なチョコレートを生み出しています。
【イチオシ商品】
プラリネ セレクション15個 ハートボックス
税込6,372円
上質なチョコレートをたっぷり味わえるレダラッハのプラリネ。
バレンタインのシーズンチョコレートを加えた贅沢なアソートメント。また、FrischSchoggi（割れチョコ）などの量り売り商品もあり、会場では新しいチョコレートの愉しみ方が体験いただけます。
Caffarel カファレル
【ブランド】
2026年に創立200周年を迎えるイタリア・トリノのチョコレートブランド。カファレルは1826年、創業者ピエール・ポール・カファレルによって、イタリアピエモンテ州の街トリノで最初のチョコレート会社として始まりました。その品質と優れた味わいは、イタリアのチョコレート業界の老舗ブランドとして、世界中のグルメに愛され続けています。
【イチオシ商品】
カファレル オレンジスクエア缶
18粒入 税込4,860円
2026年バレンタインコレクション
カファレルイラストの猫達が手紙を準備しているシーンが華やかな缶。
定番人気のジャンドゥーヤなどをアソート。
CLUIZEL クルイゼル
【ブランド】
クルイゼルは1948年、フランスのノルマンディー地方ダーンヴィルで初代クルイゼル夫妻が創業し、４世代続くファミリー企業です。「クオリティ」と「味」、そしてショコラ作りに関わる「人」や「環境」にも最大限配慮した取り組みを掲げる、正真正銘の「メイド・イン・フランス」のブランド。「生産者の顔が見えるチョコレート作り」を心がけ、協働する農園から直接カカオ豆を仕入れ、カカオからチョコレートへの加工、さらにプラリネやキャラメル、リキュール等のフィリングに至る全ての工程を一貫して自社で行う、ショコラティエ＆カカオエキスパートです。
【イチオシ商品】
ギモーヴベア
6個入 税込2,700円
今パリで人気のギモーヴベア
かわいいクマの形をしたふんわりギモーヴに６３％のダークチョコレート、３９％のミルクチョコレートでコーティング。
4.【本館B2・東館B2】 期間限定！大丸福岡のデパ地下で買えるブランド
ホノルル・クッキー・カンパニー
【ブランド】
1998年以来、ホノルル・クッキー・カンパニーはユニークなパッケージかつ、世界の皆様に喜んでいただけるハワイのおもてなし精神を表すパイナップル形クッキーをお届けしています。このパイナップル形クッキーは、ハワイからインスピレーションを受け、長年にわたり改良されたレシピに沿って最高級の材料を使ホノルルで手作りで焼き上げられています。
【イチオシ商品】
パラダイス・ハート・ギフト缶
7枚入 税込2,484円
可愛らしいハートギフト缶！
パーフェクトサンセット。3種類のシグネチャー・フレーバーと、限定フレーバーの抹茶・ディップ・ストロベリーのプレミアム・ショートブレッドクッキーが7枚入っています。パイナップル形のクッキーは、個別包装されています。
【嬉しいバレンタイン情報】
普段はハワイの直営店でしか行っていない12種類のフレーバーからお好きなクッキーを10個選べるアラカルト販売を、九州で初めて実施いたします。お好きなフレーバーのクッキーを選んで、オリジナルの詰め合わせをおつくり頂けます。
BUTTER STATE's(バターステイツ)
【ブランド】
バターとショコラが濃密にとろけあう〈バレンタインコレクション〉が完成しました。バタースイーツ専門店ならではのこだわりがたっぷり詰まった、自慢のコレクションをお楽しみください。
【イチオシ商品】
バターホイップショコラサンド
5個入 税込1,350円
厚切りショコラにバターが溶ける。コク深いアーモンドプラリネを練り込んだ厚切りショコラ。ミルクの香り広がるバターホイップショコラをふっくら絞り、さくさくのバターサブレにはさみました。とろけ合うバターとショコラの美味しさをたっぷりお楽しみください。
ねんりん家
【ブランド】
一層ずつ焼き重ねやがて年輪と呼べるお菓子として完成するバームクーヘンは、ベーシックで素朴な味わいの焼き菓子としてヨーロッパ誕生しました。
【イチオシ商品】
マウントバーム ブラウニー
1本 税込1,080円
深いコク、重厚なチョコレートの味わい。
販売累計175万本超えるロングセラー「マウントバーム ブラウニー」。2025年は、ベネズエラ産カカオマスにリニューアル。ナッティな味わいの厳選したベネズエラ産カカオマスと一世紀に渡り受け継がれるスイス‧フェルクリン社の百年ココアを練り込み長時間じっくりと焼きあげました。
メリーチョコレート はじけるキャンディチョコレート。
【ブランド】
パチっとはじける新感覚チョコレート。レトロ喫茶に並ぶ、色とりどりのドリンクやスイーツ。
どこかで味わったことがある・・・そんな懐かしい気持ちを『はじけるキャンディチョコレート。』が呼び起こします。
【イチオシ商品】
アソートメント缶
18個入 税込1,944円
アソートメント缶 （ミニ）
9個入 税込1,080円
季節がめぐっても、この花をみると思い出す 心の中のたからもの。
5種類のドリンクモチーフのチョコレートが楽しめる商品です。
ゴンチャロフ メゾンドボンボン
【ブランド】
こだわりの洋酒や和酒を取りそろえたボンボンチョコレートの専門ブランド。すっきりとしたスイートチョコレートのシェルにたっぷりとお酒のシロップを閉じ込めたボトル型のボンボンチョコレートと、お酒を使用した香り高いガナッシュチョコレートを、バラエティ豊かに詰め合わせました。お酒の好きな方、お酒の香りのチョコレートに興味ある方へのプレゼントにぴったりのブランドです。
【イチオシ商品】
（写真上）
洋酒ボトルズ（5種アソート）
5個入 税込864円
洋酒5種類のボトル型ボンボンチョコレート。
（レミーマルタン・バカルディ・ウイスキー・バーボンウイスキー・赤ワイン）
ぷにゅっところっと mofusand
【ブランド】
mofusandとコラボをしたフルーツ風味菓子専門ブランドです。
果汁を使用したグミを使用した肉球型のグミチョコ、肉球型の果汁グミなど、味と見た目にこだわったフルーツ風味の菓子を取り揃えました。
【イチオシ商品】
にゃんこフルーツ缶
5個入 税込702円
オーバル形のエンボス缶に、フルーツ風味（いちご・マスカット・バナナ）のクランチをアソートしました。
