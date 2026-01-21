2025年12月度 派遣社員の平均時給は1,714円。2ヵ月ぶりの過去最高を記録。オフィスワーク系は3ヵ月連続の過去最高に。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣のお仕事探しサイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）では、サイトに掲載されたすべての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集計し、募集時の平均時給分析を行なっています。2025年12月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。※『エン派遣』上で分類されている職種、エリア

TOPICS

- 三大都市圏の平均時給、2025年10月度を4円上回り過去最高に。- 「募集の前倒し」が目立つオフィス系は、3ヵ月連続で過去最高時給を記録。- IT系は前年同月+44円の大幅増。AI代替による低時給帯の求人が減少。

概況解説

2025年12月度の三大都市圏平均時給は1,714円（前月比+6円・0.4％増、前年同月比+12円・0.7％増）で過去最高を記録。前年同月を上回るのは39ヵ月連続です。

オフィスワーク・事務系は、1,696円（前年同月比+36円）で、3ヵ月連続で過去最高を記録しました。例年12月は年末年始の長期休暇を控え求人数が落ち着く傾向にありますが、2025年度は1月～3月の繁忙期を見据えた「前倒しの募集」が活発に行なわれ、前月の求人数を上回る結果に。なかでも専門知識を要するポジションの時給上昇が顕著です。12月は確定申告に向けた税理士事務所などの経理事務募集が本格化し、1,900円～2,000円といった高時給案件が増加したことで、平均を押し上げる結果となりました。

IT・エンジニア系は2,637円（前年同月比+44円）と大幅な上昇に。例年12月は人材の流動性が低くなる時期ですが、新たに市場に出る案件が「上流工程の開発」といった高単価求人に限定されたことが要因の一つです。また、低時給帯であった「テストエンジニア」等がAIに代替され募集自体が減少。高時給求人の比率の高まりが、平均を押し上げる一因となっています。

時給の引上げが進む中で、派遣会社には”求職者の動き”への対応も求められています。『エン派遣』の調査（※1）では、75％の方が応募前に「派遣会社について調べる」と回答。求職者は条件面だけでなく、その会社の信頼性や実態を多角的に収集した上で応募を判断する「慎重な見極め」を行なっています。なかでも、派遣会社のフォロー体制は重要な判断軸です。派遣スタッフの満足度調査（※2）においても、満足度を左右する要因として担当者の対応やサポート品質が挙げられています。今後、優秀な人材を確保し続けるためには、求人情報の透明性を高めることはもちろん、スタッフ一人ひとりに寄り添うフォロー体制を強化し、それを「選ばれる理由」としてしっかり伝えていくことが重要と言えるでしょう。

※1：「派遣会社選び」意識調査(https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44208.html)（2026/01/06） ※2：派遣会社満足度ランキング2025(https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/44201.html)（2025/12/24）

三大都市圏 職種別平均時給は、全職種で前年同月比プラスに。

12月度のエリア別平均時給は、全エリアで前月・前年同月比プラス。

12月度の職種別／前年同月比 時給上昇額ランキング

12月度の職種別／時給額ランキング

日本最大級。派遣の仕事に特化した求人情報サイト『エン派遣』https://haken.en-japan.com/(https://haken.en-japan.com/)

派遣で仕事を探す求職者と全国の人材派遣会社を結ぶ、日本最大級の派遣情報集合サイト。派遣で働きたい人のさまざまなニーズと、派遣会社の持つ仕事情報のマッチングを重視したサイト設計が特長です。どんな仕事情報も埋もれさせることなく、それを希望する派遣ユーザーにお届けします。

※2025年10月より職種区分を一部変更。新設・名称変更等の見直しを行ないましたが、時系列比較の継続性は確保しています。

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1143-5b7bbb109c89a7407626b2907061027c.pdf

三大都市圏外エリアの派遣時給

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1143-715c0fd2ecc643fcdf8ae34afd9a4820.pdf

エン株式会社

広報担当

TEL：03-3342-6590

E-mail:en-press@en-japan.com