¡ØPSO2 ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥·¥¹ ver.2¡Ù´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÁÛÄê±é½¬¡§»°Ï©¶¥¿ÊÀï¡×ÄÉ²Ã¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¹¥É¾¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤Î¡ØPSO2 ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥·¥¹ ver.2¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢NGS ver.2¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÁÛÄê±é½¬¡§»°Ï©¶¥¿ÊÀï¡×¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»Ï¤Þ¤Ç
¡¡
¿·¤¿¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÁÛÄê±é½¬¡§»°Ï©¶¥¿ÊÀï¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤¬3¤Ä¤Î¥ìー¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ìー¥ó¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ºÇÂç12¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
³Æ¥ìー¥ó¤Î¥¨¥Í¥ßー¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇºÇ¿¼Éô¤Î¥Ü¥¹¥¨¥Í¥ßー¤ÎÂÎÎÏ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¥ìー¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ßー¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡
´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥ÈÄÉ²Ã¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾Î¹æ¥¿¥¹¥¯¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥¿¥¹¥¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¹¥¯¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¾Î¹æ¤ä¡ÖÄ¶¡¦ÁÏÀ¤º×'25SP¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á·ô¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥º¥Ê¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á·ô¤äSG¡¢ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¥«¥×¥»¥ë¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥¥åー¥Ö¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢£¿·¤¿¤ÊÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤¬ÅÐ¾ì
¿·¤¿¤ÊÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¡ÖC/¥¨¥ë¥¬¥É¥ì¥É¡¦¥ー¥Ñ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥Ü¤Î¶¯²½ÁÇºà¸ò´¹¡ÖÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¥«¥×¥»¥ë¡×¤ÇºîÀ®¤Ç¤¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡ÖC/¥æ¥Ê¥¤¥ë¥Çー¥¿ー¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖC/¥°¥é¥ó¥É¥ì¥É¡¦¥ー¥ÑII¡×¤È¡ÖC/¥Þ¥·¥¹¥É¥ì¥É¡¦¥ー¥ÑII¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÁÇºà¤È¤Ê¤ë¡ÖC/¥æ¥Ê¥¤¥ë¥Çー¥¿ー¡×¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÁÛÄê±é½¬¡§»°Ï©¶¥¿ÊÀï¡×¤Û¤«¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëSG¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÖSG»Ù±ç¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥ì¥¯¥ÈJan'26¡×
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë11:00¤Þ¤Ç
¡¡
¡ÖSG»Ù±ç¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥ì¥¯¥ÈJan'26¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¥»¥Ã¥È¶¯²½¤ËÌòÎ©¤ÄÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Éð´ï¡¦ËÉ¶ñ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡
¢£¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëAC¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëJan'26¡×
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»Ï¤Þ¤Ç
¡¡
¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëAC¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëJan'26¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò½¸¤á¤¿¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëAC¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥À¥Õ¥ë¥Ï¥ó¥º¡×¤ä¡Ö¥°¥íー¥µー¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¡ÖN-µå¡×¤ÎÍÍ¤ÊÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡ÖPSO2¤ÎÆü¡×AC¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÖPSO2¥á¥â¥êー¥ºJan'26¡×
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»Ï¤Þ¤Ç
¡¡
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¡Ù¤Ç²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡ÖPSO2¤ÎÆü¡×AC¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÖPSO2¥á¥â¥êー¥ºJan'26¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²ó¿ô¥Üー¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢15²ó¤´¤È¤Ë·ÊÉÊ¸ò´¹·ô¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥í¥Óー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥í¥ó¡õ¥á¥í¥ó¡×¤Ê¤É¤âºÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://pso2.jp/players/update/2026-01/
¡¡
¡¡
¢¡¡ØNGS ver.2¡Ù¤È¤Ï
2012Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¹ñ»º¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¡Ù¡ÊPSO2¡Ë¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£Á´À¤³¦¤ÎÁíÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô¤Ï1,100Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(2023Ç¯6·î»þÅÀ)¡£
2023Ç¯6·î¤Ë¤ÏÄ¶¿Ê²½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤Ê¤ë¡ØNGS ver.2¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£
µæ¶Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥¥ー¥óÉ½¼¨¡×µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£À¤³¦¤Ë1¿Í¤À¤±¤Î±ÑÍº¤òºî¤Ã¤ÆËÁ¸±¤Ë¤Ç¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅç¤ò´Ý¤´¤È°ì¤ÄÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê·úºà¤äµ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍ·¤Ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç32¿Í¤â¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ªー¥×¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¤Î¿·Í×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë·Ò¤¬¤ê¤ä¹¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¶Ã¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¥¨¥Í¥ßー¼ï¡Ö¥¹¥¿ー¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¶¯Âç¤ÊÅ¨¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±Áàºî¤ÎÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÀïÆ®¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡
½¸¤¨¡£ÁÏ¤ì¡£ÁÛ¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡£
¡¡
¡ØNGS ver.2¡Ù¸ø¼°PV¡§https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)
¡¡
¡¡
¡Ú¡ØNGS ver.2¡Ù¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§PSO2 ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥·¥¹ ver.2
ÂÐ±þµ¡¼ï ¡§PlayStation(R)4¡¢Windows PC¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¡ÊNintendo Switch(TM)¡¢Windows PC¡Ë
¥µー¥Ó¥¹»þ´ü ¡§
2021Ç¯6·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
PSO2 ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥·¥¹ ver.2¡¡2023Ç¯6·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
²Á³Ê ¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤ê¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG
¥áー¥«ー ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CEROÉ½µ ¡§D¶èÊ¬¡Ê17ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ ¡§(C)SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://pso2.jp
¸ø¼°Discord ¡§https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£