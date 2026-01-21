「プリティーシリーズ」最新作 『おねがいアイプリ』2026年春より展開決定！

株式会社タカラトミーアーツ

「プリティーシリーズ」は、株式会社タカラトミーアーツと株式会社シンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲームを原作としたアニメ作品シリーズです。

2010年アミューズメントゲーム『プリティーリズム・ミニスカート』から始まり、 2011年4月にテレビアニメ『プリティーリズム・オーロラドリーム』が放送され、『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』、『プリティーリズム・レインボーライブ』と３年間続きました。その後、世界観を変え『プリパラ』『アイドルタイムプリパラ』を計４年間展開、さらに『キラッとプリ☆チャン』が３年間、10周年記念作品となる『ワッチャプリマジ！』を経て、2024年4月より最新作『ひみつのアイプリ』のテレビアニメがテレビ東京系列で放送開始し、併せてアミューズメントゲームも稼動スタートしました。2025年4月からはアニメ2期となる「リング編」が放送中です。

この「プリティーシリーズ」の最新作として、2026年春より『おねがいアイプリ』の展開が決定しました。本日ロゴを公開いたします。詳細については、2026年2月26日（木）に発表する予定です。続報をお待ちください！

＜『おねがいアイプリ』ロゴ＞

(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

■『ひみつのアイプリ』番組HP：https://aipri.jp/anime/

■アニメ公式SNS：

X @aipri_animepr

YouTube・Instagram @PrettySeriesPR

TikTok ＠prettyseries_pr