1周年記念・1泊2食付き1万円～全室客室露天風呂付き×愛犬同伴ヴィラ「ハミルズフォレストwith dog」の特別割引プランを販売開始

写真拡大 (全11枚)

株式会社　HAMIRU

那須高原にメインエリアに位置する、愛犬と泊まれるヴィラ「ハミルズフォレストwith dog」（運営：株式会社HAMIRU）は、OPEN1周年を記念し、「1周年記念 特別プラン（1泊2食付き）」を2026年1月21日より販売開始いたしました。



■ 全6室限定｜客室露天風呂付きヴィラで、愛犬と過ごす贅沢なひととき

ハミルズフォレストwith dogは、全6室すべてが客室露天風呂付き。
周囲を自然に囲まれた静かな環境で、愛犬とともに気兼ねなくお過ごしいただけます。
タイミングに恵まれれば、雪景色を眺めながら湯に浸かる雪見風呂もお楽しみいただけます。








お食事はゆったりとお部屋食でご提供

お食事は事前にご用意しておりますので、


他のお客様や時間を気にすることなく、プライベートな滞在をお楽しみいただけます。


■ 那須の恵みを味わう、こだわりのお食事


お食事には、
・那須野ヶ原牛と那須三元豚
・那須御養卵
・とちぎ素材の前菜



など、地元・那須の食材をふんだんに使用。
自然の恵みを感じられる、ここでしか味わえないお食事をご用意しております。








■ グループ施設も満喫できる宿泊特典

本プランでは、グループ施設もあわせてお楽しみいただけます。



「那須ラスクテラス」
　人気のジェラートを楽しめる ジェラートビュッフェで滞在中食べ放題



「那須ハミルの森」
　自然に囲まれた ドッグラン利用可能
　冬の自然を楽しむことが好きな愛犬にとっても、思う存分お楽しみいただけます。






■ プラン概要



プラン名
1周年記念 特別割引プラン（1泊2食付き）



販売開始日
2026年1月21日～



料金
お一人様 10,000円～（税込）
※人数・日程により変動あり



予約サイト


https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=09050009&kid=00205&ty=lim&plan=1&lan=JPN(https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=09050009&kid=00205&ty=lim&plan=1&lan=JPN)


■ 施設情報

ハミルズフォレストwith dog
所在地：栃木県那須郡那須町高久乙802-179
公式サイト：https://www.hamirus-forest.com
運営：株式会社HAMIRU


■ 会社概要｜株式会社HAMIRU

株式会社HAMIRUは、「地域の課題をリゾートで解決する」を経営理念に掲げ、関東エリアを中心に宿泊施設の開発および運営を行っている企業です。


それぞれの地域に根差した運営を目指し、自治体や地域と連携しながら、観光市場の拡大と地域活性化に取り組んでいます。
地域に眠る遊休地をリゾートとして活用することで、宿泊型観光客の増加、地域資源の活用、雇用創出といった新たな需要を生み出し、「すみ続けられるまちづくり」を体現しています。



【HAMIRUリゾート施設一覧】


・那須ハミルの森（なすハミルのもり）


https://hamirunomori.com/


・高滝湖グランピングリゾート（たかたきこグランピングリゾート）


https://www.takatakiko-glamping.com/


・TACO GLAMP（タコグランプ）


https://www.tacoglamp.com/


・Sugar Beach Oarai（シュガービーチおおあらい）


https://www.sugarbeach-oarai.com/


・香取はちさんろく（かとりはちさんろく）


https://www.hachisanroku.com/


・プライベートプールヴィラ古宇利 The Sweet（プライベートプールヴィラこうり ザスウィート）


https://www.kouri-villa.com


・HAMIRU'S FOREST with DOG（ハミルズフォレストウィズドッグ）


https://www.hamirus-forest.com/