大和財託　京都市中京区のRC新築開発プロジェクトで2銀行合同による初の協調融資を実行

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区／大阪府大阪市、代表取締役CEO：藤原 正明、以下「当社」）は、京都市中京区において、推進するRC造新築開発プロジェクトに関し、株式会社紀陽銀行および株式会社山陰合同銀行による協調融資を2026年1月20日(火)に実行したことをお知らせいたします。本件は、当社として初の協調融資案件であり、総額10億円規模の資金調達を実現するものです。

■協調融資とは

協調融資とは、複数の金融機関が同一のプロジェクトや企業に対して共同で融資を行う仕組みです。これにより、金融機関はリスクを分散し、企業は大規模な資金調達を円滑に進めることが可能となります。今回の協調融資は京都市中心部の立地特性を活かした不動産開発案件であり、当社の事業計画や信用力が複数の金融機関から評価されたことを示すものです。

【本件の概要】

・プロジェクト名：京都市中京区 RC新築プロジェクト

・所在地 ：京都市中京区

・内容 ：RC造新築建物の開発

・総事業規模 ：10億円超

・融資実行日 ：2026年1月20日(火)

当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：050-5536-9317 E-MAIL：info@yamatozaitaku.com