告白するも即失恋。初恋に誓って少年は剣を振る。WEBマンガ『帝都初恋剣戟譚』が近日連載開始予定
株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高、以下「HIKE」）の電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）の第一弾として、『帝都初恋剣戟譚』（ていとはつこいけんげきたん）を連載開始予定です。本作品は「歴史IF×青春×剣戟」アクションで、日本最大級の小説投稿サイト「小説家になろう！」にて2023年9月より連載中の同名作品のコミカライズです。正式な配信開始日、配信プラットフォームは後日発表をお待ちください。
【作品情報】帝都初恋剣戟譚（読み：ていとはつこいけんげきたん）
想いを剣に乗せ、恋と運命を切り拓く
「歴史IF×青春×剣戟」アクション!!
原作：岳兎佐助
（原作情報：https://ncode.syosetu.com/n0710il/）
漫画：サイトウリョウ
（公式X：https://x.com/tuskryo）
あらすじ
第二次世界大戦に参加しないなど異なる歴史を歩んだ現代日本で
学校の必修科目になった剣術がある
――その名も『至剣流』（しけんりゅう）
至剣流の免許皆伝を果たした天才少女・望月螢（もちづき ほたる）に一目惚れをした少年・秋津光一郎（あきつ こういちろう）は彼女にふさわしい男になるため至剣流を極めることに…
純情な恋心と熾烈な剣戟が交錯する「歴史IF×青春×剣戟」アクション、開幕!!
岳兎佐助（原作）コメント
「歴史IF現代青春恋愛剣術モノ」という奇妙奇天烈なジャンルですが、優れた作画や構成のお陰で、幅広い層の方々に受け入れられる作品に進化できたと感じる漫画でございます。
絵となったコウ君、螢さん、エカっぺが恋して剣して青春する様子をどうか見守ってあげてください。
サイトウリョウ（漫画）コメント
原作を読み、緻密な舞台設定と剣術のアイデアに圧倒されました。
この『帝都』世界の緊張感ある剣戟を漫画で表現させていただきます。
少年漫画らしい熱のある作品です。よろしくお願いします！
「COMIC ELAN」とは
『作家の熱意は新たな可能性へ』
COMIC ELANは少年/青年向け作品を中心に扱うレーベルです。
レーベル名は「熱意・飛躍」 などの意味を持つ「elan」に由来。作家の熱意あふれる作品から新たな可能性を追求していきます。
強い想いが込められた作品は、従来の漫画の枠を超えてさらなる飛躍へと繋がる力を秘めており、様々な可能性をみなさまにお届けします。
4作品を連載開始予定
HIKE編集部について
「HIKE編集部」はオリジナル電子書籍（コミック）を制作して各プラットフォームに展開するほか、アニメ化やグッズ販売など自社で全てのコンテンツを制作・展開できるHIKEの強み（IP360度展開）を活かし、漫画だけにとどまらない魅力的な作品を世界にお届けします。
少年/青年向け作品の「COMIC ELAN」（コミックエラン）、少女/女性/TL作品の「Blossom」（ブロッサム）、「BL」作品を取り扱う「BLUE BELL」（ブルーベル）の3レーベルを設立し、2026年の配信を目標に制作を進めています。
HIKE編集部公式サイト：https://hikebooks.com/
HIKE編集部公式X：https://x.com/hike_editorial
「Blossom」、「BLUE BELL」でも鋭意制作中『心潤す多彩なストーリー』Blossom（ブロッサム）
少女/女性/TL作品を中心に取り扱うBlossomは、色とりどりな花が咲くように様々な想いや感情が紡ぐ女性向け漫画レーベルです。
心に潤いをもたらし、人生が豊かになるような、多彩なストーリーをお楽しみください。
『夢にいざなう愛の鐘』BLUE BELL（ブルーベル）
BL作品を中心に取り扱うBLUE BELLは、森の奥地で幻想的に咲くブルーベルの花を由来とし、夢のような世界をお届けするBLレーベルです。
交わる愛が奏でる夢のようなひとときを、あなたの心に響かせます。
株式会社HIKEについて
会社名：株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
設立：2018年3月14日
代表者：代表取締役 三上 政高
事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR
公式サイト：https://hike.inc/
