人気配信者のまざー3 × 夢野あかりによる新番組「もにもにDX」始動―直筆サイン入りGALLERIA PCが当たるキャンペーンも
インフルエンサーを活用したコンテンツ制作およびマーケティング支援を行うARTICL株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：矢尾新之介）は、ストリーマーの「まざー3」と、ぶいすぽっ！所属VTuberの「夢野あかり」によるWebバラエティ番組『もにもにDX』を立ち上げました。
Illustration by しろまんた
■「もにもにDX」とは？
Design by ミナトデザイン
“ノンジャンル対決バラエティ”をコンセプトに、まざー3と夢野あかりが、時に両者と縁の深いゲストを迎えながら、多種多様なテーマで対決企画を展開します。
ゲーマーのパーソナルに迫るメディアプロジェクト「Signater(https://www.youtube.com/@signater)」の元プロデューサーが企画・制作を手がけ、リアルとバーチャルの出演者コンビが生み出す、これまでにない化学反応をお届けします。
【番組概要】
・番組名：まざー3 VS あかりん もにもにDX
・初回URL：https://youtu.be/8g4aRGSdaTA
・配信開始日：2026年1月21日（水）18時00分
・配信先：もにもにDX YouTubeチャンネルほか
・配信頻度：月2～3本
・協賛：GALLERIA（株式会社サードウェーブ）
■出演者について
まざー3
中学生の頃からFPSゲームに親しみ、『Counter-Strike Online』などで経験を積んできた。2025年6月にフリーとなり、『VALORANT』や『League of Legends』を中心に活動している。
X(https://x.com/mother3rrd) / YouTube(https://www.youtube.com/c/MOTHER3rd) / Twitch(https://www.twitch.tv/mother3rd)
夢野あかり（ぶいすぽっ！）
あかりん星のトップ、元気いっぱいの女の子。何事にも真っ直ぐ真剣に取り組むが、空回りしてしまう不憫な一面が見えることもしばしば…。
X(https://x.com/AKARINdaooo) / YouTube(https://www.youtube.com/@akarindao) / Twitch(https://www.twitch.tv/akarindao)
■番組スタート記念！PCプレゼントキャンペーンを実施中
番組開始を記念して、ハイパフォーマンスPCブランド「GALLERIA（ガレリア）(https://galleria.net/)」の協力のもと、ゲーミングデスクトップPC「GALLERIA FGR7M-R35-W」が抽選で1名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
賞品のPCは、まざー3による直筆サイン入り。そして、しろまんた先生描き下ろしの番組ビジュアルを使用したオリジナルステッカーも付属します。キャンペーンの参加方法は、GALLERIA公式 Xと番組公式 X、まざー3公式 Xをフォローし、当該の投稿をリポストするだけ。世界に一台しかないゲーミングPCが手に入るチャンスをどうぞお見逃しなく。
【キャンペーン概要】
・賞品： GALLERIA FGR7M-R35-W ※まざー3 直筆サイン入り
（Ryzen 7 5700X／GeForce RTX 3050 6GB搭載）
「もにもにDX」メインビジュアルステッカー
・応募方法：GALLERIA公式 X（@GALLERIA_GM(https://x.com/GALLERIA_GM)）と番組公式 X（@monimonidx(https://x.com/monimonidx)）
まざー3公式 X（@mother3rrd(https://x.com/mother3rrd)）をフォローのうえ、
期間中に当該キャンペーンの投稿をリポスト
・当選人数：1名様
・キャンペーン期間：2026年1月21日（水）～1月25日（日）23:59
■ARTICL株式会社について
2025年7月に創業。声優、YouTuber、ストリーマー、VTuber、プロゲーマーなど、エンタメカルチャー領域に特化したインフルエンサーを対象に、コンテンツ制作やマーケティング支援、メディア支援事業を展開しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：ARTICL株式会社 担当：矢尾
公式サイト：https://www.art-icl.com/
お問い合わせ先：contact@art-icl.com