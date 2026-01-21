韓国人気俳優パク・ヒョンシク2周年記念ファンミーティング、３月 東京・大阪開催決定！
WORLD ENTERTAINMENT合同会社
韓国内外で高い人気を誇るパク・ヒョンシク、日本公式ファンクラブ 『SIKcret JAPAN』２周年を記念して、３月 東京・大阪にて来日ファンミーティングの開催が決定した。
(C)PARK HYUNGSIK JAPAN OFFICIAL
■公演概要■
【東京】
2026年3月15日(日)
公演タイトル『2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together - Our Second Story]』は“パク・ヒョンシクとSIKcretが描く物語はこれからもずっと続いていく”という意味が込められている。
パク・ヒョンシクは韓国ドラマ『埋もれた心』や、『ドクタースランプ』、『相続者たち』、『花郎＜ファラン＞』、『ハピネス』、『ドクタースランプ』、『TWELVE トゥエルブ』など、数多くのヒット作に出演している。
■公演概要■
2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together - Our Second Story]
【東京】
2026年3月12日(木)
開場 17:00 / 開演 18:00
東京国際フォーラム ホールA
【大阪】
2026年3月15日(日)
開場 16:00 / 開演 17:00
グランキューブ大阪 （大阪国際会議場）メインホール
■SIKcret JAPAN１次チケット先行■
受付期間：2026年1月21日(水)18:00 ～ 2026年1月25日(日)23:59
https://parkhyungsik.jp/contents/1033744