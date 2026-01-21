ZICO(ジコ)、8年ぶりの来日公演にスペシャルゲストが決定！人気シンガーソングライター幾田りらが出演
ZICO待望の来日公演『2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE』 のスペシャルゲストとして人気シンガーソングライター幾田りらの出演が決定した。
(C)KOZ ENTERTAINMENT
ZICO×幾田りらのコラボ曲『DUET』は昨年12月19日配信リリースされ、日本、香港、台湾、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアの8つの国・地域のiTunes「トップソング」にもチャートインした。ミュージックビデオは韓国YouTube「デイリー人気ミュージックビデオ」でも1位を記録するなど、大好評を受けている。
12月20日には韓国ソウルで行われた音楽授賞式「2025 MelOn Music Awards」、12月26日には日本の音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」に出演し、新曲「DUET」ステージを初披露、2人は卓越した歌唱力で軽快なステージを作り上げた。
2026年２月７日、京王アリーナTOKYOにて開催される『2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE』 での『DUET』パフォーマンス披露にも期待が高まる。
■公演概要■
『2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE』
【公演日程】
2026年2月7日 (土)
OPEN 17:00 / START 18:00
【会場】
京王アリーナ TOKYO
【各プレイガイドチケット購入サイト】
mu-mo http://r.y-tickets.jp/zico2601
ローソンチケット https://l-tike.com/zico/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/zico/ (https://w.pia.jp/t/zico/)
イープラス https://eplus.jp/zico/
ticket board https://ticket.tickebo.jp/sn/2026zico_tokyodrive_ip
ZICO (지코), Lilas (YOASOBI’s ikura) ‘DUET’ Official MV
https://youtu.be/sssoyDLFPWE
【配信リリース情報】
2025年12月19日(金)配信リリース
ZICO, 幾田りら 「DUET」
配信URL：https://zicolilas.lnk.to/DUET