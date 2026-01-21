TOMORROW X TOGETHERの《TAEHYUN》が 「アフターグロー リップバーム N」を纏いNYLON JAPAN 3月号に登場！TAEHYUNメッセージ入りポストカードの購入特典が解禁

資生堂ジャパン株式会社

NY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は 、TOMORROW X TOGETHERの《 TAEHYUN 》を起用したビューティシューティングをNYLON JAPANとのコラボレーションで実現。光の反射で透明感を叶えるベスコス多数受賞の実力派「ライトリフレクティング」コレクションのベースメーキャップ＆NARSならではの甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感とともに、唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩る「アフターグロー リップバーム N」を纏った表紙とカバーストーリーを、2026年1月28日（水）発売のNYLON JAPAN3月号にて、公開させていただきます。

NYLON JAPAN3月号では、 TOMORROW X TOGETHERの《TAEHYUN 》がソロで堂々飾る表紙に加え、「媚びないのに、抗えない」NARSの新しい“アフターグロー リップバーム N” で開花する《TAEHYUN 》のクールとスイート、静と動――その対照的な魅力を捉えた、エクスクルーシブなビジュアルにロングインタビューを加えた、圧巻の26Pのカバーストーリーを展開させていただきます。さらに、永久保存級の両面ミニフォトカードもセットされた豪華な内容となっております。

また、2月2日(月)より、NYLON JAPANのwebサイト『nylon.jp』にてNARSとTOMORROW X TOGETHERの《 TAEHYUN 》の特設ページを公開予定。

さらに、NYLON JAPAN 3月号の発売を記念し、1/28(水)より「NARS限定TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN メッセージ入りポストカード」プレゼントキャンペーンを開催させていただきます。

NARSのメーキャップでますます魅力に拍車がかかった《 TAEHYUN 》単独ビューティステージ”にご期待ください。

＜NYLON JAPANキャンペーン TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN ポストカードプレゼント概要＞

キャンペーン情報１.

期間中、下記のNARS取り扱いチャネルで対象商品を1点以上ご購入いただいた方に「NARS限定 TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN メッセージ入りポストカード」をプレゼント。

◆キャンペーン期間

2026年1月28日 (水) ～ 2月27日(金)

*数量限定・無くなり次第終了

*店舗の営業時間は各商業施設に準じます

*NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイトは1月28日(水)10:00 ~ 2月27日(金) 9:59まで

*@cosme SHOPPING、ISETAN BRAUTY online、HANKYU BEAUTY ONLINE、TBEAUT、ZOZOTOWNは各サイトをご確認ください

◆対象チャネル

・全国のNARSカウンター

・NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイト

・@cosme SHOPPING

・ISETAN BRAUTY online

・HANKYU BEAUTY ONLINE

・TBEAUT

・ZOZOTOWN

◆対象商品

・アフタグローリップバーム N 全色

・アフタグロー センシュアルシャインリップスティック 全色

・ブラッシュ N 全色

・ライトリフレクティングクッションファンデーション 全色

・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N

・ライトリフレクティング トーンアップヴェール

・ライトリフレクティング メーキャップセッティングミスト

・ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー 全色

*ライトリフレクティングクッションファンデーションは、レフィルとケースのセット購入のみ対象

キャンペーン情報２.

※NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイト限定

同期間中、NARS Cosmetics オフィシャルサイトで対象商品を2点以上ご購入につき1枚、「NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイト限定 NYLON JAPAN 3月号 未公開カット！TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN メッセージ入りポストカード」をプレゼント。

さらに、NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイトで対象商品を２品以上ご購入後、応募フォームからご応募いただいた方の中から抽選で３名様に「 TOMORROW X TOGETHER TAEHYUNサイン入りポラロイド」をプレゼント。

＜NYLON JAPAN 3月号使用アイテムについて＞

＜表１＞

・アフターグロー リップバーム 232 CRUSH

・ブラッシュ N 907 MAD LOVE

・ライトリフレクティング トーンアップヴェール

・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション

・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N

＜商品について＞

〇アフターグロー リップバーム N

全9色 | 税込価格4,180円（本体価格3,800円）

COLOR WORTH CRAVING

とろけるような贅沢。艶っぽい透明感。

NARS史上もっともスウィートな「媚びない甘さ」と、カラー＆ケアハイブリッドなフォーミュラで人気のアフターグロー リップバームが、待望のリニューアル。ケア効果とシェードをアップデートし、再登場します。

カラフルな甘いキャンディーカラーが、ひとさじのピュアな官能をオン。NARSならではのモダンな発色とともに、甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感を演出。

唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩ります。とろけるバームは、べたつくことなく、心地よい使用感ですっと伸び広がります。モノイ ハイドレーティングコンプレックスに加え、2種の保湿成分モイスチャーロッキングブレンドとヒアルロン酸スムージングスフィア*を配合。長時間うるおいを与え、ふっくらとなめらかな唇に整えます。

唇にのせるたび、心ときめく。毎回手を伸ばしたくなる、可憐な仕上がり。

＊1・・・トコフェロール、ヤシ油、ガーデニアタイテンシス花エキス（エモリエント成分）

＊2・・・シア脂、マンゴー種子油、トコフェロール（エモリエント成分）

＊3・・・バルミチン酸エチルヘキシル、ヒアルロン酸Na、トリヒドロキシステアリン、グルコマンナン（保湿成分）

TAEHYUNプロフィール：

2002年2月5日生まれ。2019年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICよりTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビュー。2020年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作となる2025年10月発売の日本3rd Album『Starkissed』まで13作連続で1位を記録(2025年11月3日付)し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有している。音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル「Lollapalooza」に2年連続参加し、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも大きな影響力を持ち、2024年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催。2025年8月からは4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中で、日本では11月から埼玉・愛知・福岡・東京・大阪を巡る自身初となる5大ドームツアーを開催中。

NARS Cosmetics：

世界的メーキャップアーティストであり、フォトグラファー、そしてアイコノクラスト（異端児）であるフランソワ・ナーズにより創設されたNARSは1994年、12種類のリップスティックを発表しスタートしました。以来、妥協なきピグメントの純度、質感、圧倒的な想像力からなる色彩で、自己表現、クリエイティビティー、芸術性を刺激し続け、一人ひとりの個性を尊重し、すべての商品にモダンでオーデイシャスかつ、アイコニックなブランドのDNAが息づいています。20年以上にわたりカルト的な人気を誇る「オーガズムブラッシュ」をはじめとするフランソワ・ナーズのこだわりから生まれる商品とブランドの世界観は、従来の型を破り、ハイエンドなファッションやスタイルをビューティの世界に融合させ、創造的なインスピレーションと商品を提供し続けています。

『NYLON JAPAN 2026年3月号』

発売日：2026年1月28日(水)

定価：1,000円（税込）

出版社：カエルム株式会社

販売店：全国の書店、コンビニエンスストア、ネット書店で販売