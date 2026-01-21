TOMORROW X TOGETHERの《TAEHYUN》が 「アフターグロー リップバーム N」を纏いNYLON JAPAN 3月号に登場！TAEHYUNメッセージ入りポストカードの購入特典が解禁
NY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は 、TOMORROW X TOGETHERの《 TAEHYUN 》を起用したビューティシューティングをNYLON JAPANとのコラボレーションで実現。光の反射で透明感を叶えるベスコス多数受賞の実力派「ライトリフレクティング」コレクションのベースメーキャップ＆NARSならではの甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感とともに、唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩る「アフターグロー リップバーム N」を纏った表紙とカバーストーリーを、2026年1月28日（水）発売のNYLON JAPAN3月号にて、公開させていただきます。
NYLON JAPAN3月号では、 TOMORROW X TOGETHERの《TAEHYUN 》がソロで堂々飾る表紙に加え、「媚びないのに、抗えない」NARSの新しい“アフターグロー リップバーム N” で開花する《TAEHYUN 》のクールとスイート、静と動――その対照的な魅力を捉えた、エクスクルーシブなビジュアルにロングインタビューを加えた、圧巻の26Pのカバーストーリーを展開させていただきます。さらに、永久保存級の両面ミニフォトカードもセットされた豪華な内容となっております。
また、2月2日(月)より、NYLON JAPANのwebサイト『nylon.jp』にてNARSとTOMORROW X TOGETHERの《 TAEHYUN 》の特設ページを公開予定。
さらに、NYLON JAPAN 3月号の発売を記念し、1/28(水)より「NARS限定TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN メッセージ入りポストカード」プレゼントキャンペーンを開催させていただきます。
NARSのメーキャップでますます魅力に拍車がかかった《 TAEHYUN 》単独ビューティステージ”にご期待ください。
＜NYLON JAPANキャンペーン TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN ポストカードプレゼント概要＞
キャンペーン情報１.
期間中、下記のNARS取り扱いチャネルで対象商品を1点以上ご購入いただいた方に「NARS限定 TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN メッセージ入りポストカード」をプレゼント。
◆キャンペーン期間
2026年1月28日 (水) ～ 2月27日(金)
*数量限定・無くなり次第終了
*店舗の営業時間は各商業施設に準じます
*NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイトは1月28日(水)10:00 ~ 2月27日(金) 9:59まで
*@cosme SHOPPING、ISETAN BRAUTY online、HANKYU BEAUTY ONLINE、TBEAUT、ZOZOTOWNは各サイトをご確認ください
◆対象チャネル
・全国のNARSカウンター
・NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイト
・@cosme SHOPPING
・ISETAN BRAUTY online
・HANKYU BEAUTY ONLINE
・TBEAUT
・ZOZOTOWN
◆対象商品
・アフタグローリップバーム N 全色
・アフタグロー センシュアルシャインリップスティック 全色
・ブラッシュ N 全色
・ライトリフレクティングクッションファンデーション 全色
・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N
・ライトリフレクティング トーンアップヴェール
・ライトリフレクティング メーキャップセッティングミスト
・ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー 全色
*ライトリフレクティングクッションファンデーションは、レフィルとケースのセット購入のみ対象
キャンペーン情報２.
※NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイト限定
同期間中、NARS Cosmetics オフィシャルサイトで対象商品を2点以上ご購入につき1枚、「NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイト限定 NYLON JAPAN 3月号 未公開カット！TOMORROW X TOGETHER TAEHYUN メッセージ入りポストカード」をプレゼント。
さらに、NARS Cosmetics Japanオフィシャルサイトで対象商品を２品以上ご購入後、応募フォームからご応募いただいた方の中から抽選で３名様に「 TOMORROW X TOGETHER TAEHYUNサイン入りポラロイド」をプレゼント。
＜NYLON JAPAN 3月号使用アイテムについて＞
＜表１＞
・アフターグロー リップバーム 232 CRUSH
・ブラッシュ N 907 MAD LOVE
・ライトリフレクティング トーンアップヴェール
・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション
・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N
＜商品について＞
〇アフターグロー リップバーム N
全9色 | 税込価格4,180円（本体価格3,800円）
COLOR WORTH CRAVING
とろけるような贅沢。艶っぽい透明感。
NARS史上もっともスウィートな「媚びない甘さ」と、カラー＆ケアハイブリッドなフォーミュラで人気のアフターグロー リップバームが、待望のリニューアル。ケア効果とシェードをアップデートし、再登場します。
カラフルな甘いキャンディーカラーが、ひとさじのピュアな官能をオン。NARSならではのモダンな発色とともに、甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感を演出。
唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩ります。とろけるバームは、べたつくことなく、心地よい使用感ですっと伸び広がります。モノイ ハイドレーティングコンプレックスに加え、2種の保湿成分モイスチャーロッキングブレンドとヒアルロン酸スムージングスフィア*を配合。長時間うるおいを与え、ふっくらとなめらかな唇に整えます。
唇にのせるたび、心ときめく。毎回手を伸ばしたくなる、可憐な仕上がり。
＊1・・・トコフェロール、ヤシ油、ガーデニアタイテンシス花エキス（エモリエント成分）
＊2・・・シア脂、マンゴー種子油、トコフェロール（エモリエント成分）
＊3・・・バルミチン酸エチルヘキシル、ヒアルロン酸Na、トリヒドロキシステアリン、グルコマンナン（保湿成分）
TAEHYUNプロフィール：
2002年2月5日生まれ。2019年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICよりTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビュー。2020年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作となる2025年10月発売の日本3rd Album『Starkissed』まで13作連続で1位を記録(2025年11月3日付)し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有している。音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル「Lollapalooza」に2年連続参加し、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも大きな影響力を持ち、2024年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催。2025年8月からは4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中で、日本では11月から埼玉・愛知・福岡・東京・大阪を巡る自身初となる5大ドームツアーを開催中。
NARS Cosmetics：
世界的メーキャップアーティストであり、フォトグラファー、そしてアイコノクラスト（異端児）であるフランソワ・ナーズにより創設されたNARSは1994年、12種類のリップスティックを発表しスタートしました。以来、妥協なきピグメントの純度、質感、圧倒的な想像力からなる色彩で、自己表現、クリエイティビティー、芸術性を刺激し続け、一人ひとりの個性を尊重し、すべての商品にモダンでオーデイシャスかつ、アイコニックなブランドのDNAが息づいています。20年以上にわたりカルト的な人気を誇る「オーガズムブラッシュ」をはじめとするフランソワ・ナーズのこだわりから生まれる商品とブランドの世界観は、従来の型を破り、ハイエンドなファッションやスタイルをビューティの世界に融合させ、創造的なインスピレーションと商品を提供し続けています。
『NYLON JAPAN 2026年3月号』
発売日：2026年1月28日(水)
定価：1,000円（税込）
出版社：カエルム株式会社
販売店：全国の書店、コンビニエンスストア、ネット書店で販売