板歯目、ニューシングル「心底心中したい」リリース

写真拡大 (全3枚)

The Orchard Japan


板歯目の2026年最初のリリースとなる「心底心中したい」。千乂詞音が作詞を手掛ける楽曲のシングルリリースは約3年ぶり。


タイトルからも一見ダークな世界観に見えるが、聴き手に投げかけるような言葉や前向きな印象を受けるキーワードが散りばめられており、生を全うする力強さが美しく表現されている。


THIS IS ジャパニーズロックを思わせるメロディラインと拘りの詰まったアートワークにも注目だ。


2026年も板歯目から目を離せない！



◆リリース情報




2026.1.21 Release


デジタルシングル「心底心中したい」


配信リンク：https://orcd.co/shinsokoshinjushitai



◆板歯目　アーティストプロフィール




芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 (チガシオン) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和(イオハラヤマト) による、東京発2ピースロックバンド・板歯目 (バンシモク)。


共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。


SUMMER SONIC、MONSTER baSH、イナズマロックフェス、ムロフェスなどの国内フェスのみならず、2025年には、カナダツアー、台湾浪人祭 Vagabond Fest.にも出演し、海外にも活動の幅を広げている。


初めてとなるCD作品「もんくのひとつもいいたい！」EPを2025年6月にリリース。



＜SNS＞


●litlink：https://lit.link/Banshimoku


●X：https://x.com/banshimoku


●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku


●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku


●TikTok：https://www.tiktok.com/@banshimoku



＜LIVE情報＞


1.27（火）Spotify O-Crest　ｗ/ BB BOMB（台湾）、カラコルムの山々


1.30（金）広島ALMIGHTY　ｗ/171


1.31（土）福岡LIVE HOUSE Queblick　ｗ/171


2.21（土）名古屋　R.A.D　ｗ/鉄風東京、sidenerds


2.22（日）心斎橋 BRONZE　ｗ/鉄風東京、sidenerds


2.26（木）板歯目自主企画　東京Spotify O-Crest　ｗ/ネクライトーキー


3.6（金）板歯目自主企画 　大阪LIVE SQUARE 2nd LINE　w/KALMA、レトロマイガール!


3.8（日）福岡ONTAQ


3.28（土）下北沢CLUB Que　ｗ/暴動クラブ