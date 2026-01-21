板歯目、ニューシングル「心底心中したい」リリース

The Orchard Japan

板歯目の2026年最初のリリースとなる「心底心中したい」。千乂詞音が作詞を手掛ける楽曲のシングルリリースは約3年ぶり。

タイトルからも一見ダークな世界観に見えるが、聴き手に投げかけるような言葉や前向きな印象を受けるキーワードが散りばめられており、生を全うする力強さが美しく表現されている。

THIS IS ジャパニーズロックを思わせるメロディラインと拘りの詰まったアートワークにも注目だ。

2026年も板歯目から目を離せない！

◆リリース情報

2026.1.21 Release

デジタルシングル「心底心中したい」

配信リンク：https://orcd.co/shinsokoshinjushitai

◆板歯目 アーティストプロフィール

芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 (チガシオン) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和(イオハラヤマト) による、東京発2ピースロックバンド・板歯目 (バンシモク)。

共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。

SUMMER SONIC、MONSTER baSH、イナズマロックフェス、ムロフェスなどの国内フェスのみならず、2025年には、カナダツアー、台湾浪人祭 Vagabond Fest.にも出演し、海外にも活動の幅を広げている。

初めてとなるCD作品「もんくのひとつもいいたい！」EPを2025年6月にリリース。

＜SNS＞

●litlink：https://lit.link/Banshimoku

●X：https://x.com/banshimoku

●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku

●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku

●TikTok：https://www.tiktok.com/@banshimoku

＜LIVE情報＞

1.27（火）Spotify O-Crest ｗ/ BB BOMB（台湾）、カラコルムの山々

1.30（金）広島ALMIGHTY ｗ/171

1.31（土）福岡LIVE HOUSE Queblick ｗ/171

2.21（土）名古屋 R.A.D ｗ/鉄風東京、sidenerds

2.22（日）心斎橋 BRONZE ｗ/鉄風東京、sidenerds

2.26（木）板歯目自主企画 東京Spotify O-Crest ｗ/ネクライトーキー

3.6（金）板歯目自主企画 大阪LIVE SQUARE 2nd LINE w/KALMA、レトロマイガール!

3.8（日）福岡ONTAQ

3.28（土）下北沢CLUB Que ｗ/暴動クラブ