【会場マップ公開！】「ジャパンキャンピングカーショー2026」6つのコンセプトゾーンで“くるま旅”の魅力を体感！全ステージ出演者も公開！

ジャパンキャンピングカーショー実行委員会（事務局：一般社団法人日本RV協会、株式会社ブシロードムーブ、株式会社ネオプロジェクト）は、2026年1月30日（金）から2月2日（月）の4日間、幕張メッセにて開催する「ジャパンキャンピングカーショー2026」の会場マップとコンセプトゾーン、全ステージ出演者を公開いたしました。本イベントでは、車両展示にとどまらず、キャンピングカーで広がる“旅・暮らし・遊び”を体感できる6つのコンセプトゾーンを展開。初心者からベテランユーザーまで、来場者それぞれのライフスタイルに合わせた楽しみ方をご提案します。報道関係者の皆様におかれましては、ぜひお問い合わせのほど、よろしくお願い申し上げます。

全160社超え！キャンピングカーだけではないさまざまな出展社が登場！

ジャパンキャンピングカーショー2026では、全国から160社を超える出展社が幕張メッセに集結します。

キャンピングカーの展示はもちろんのこと、アウトドア・ペット・ヘルスケア・マリン・ツーリズムなど、“くるま旅”を軸にした多彩なジャンルの企業・団体が出展。キャンピングカーの購入検討だけでなく、旅のスタイルや楽しみ方そのものを広げるヒントが満載のイベントです。

車両の展示では手軽に車中泊が楽しめ、日常使いと兼用できる軽キャンや、近年人気が高まっているFIATデュカトベースのバンコン、初心者でも運転しやすいコンパクトタイプへと進化を遂げたキャブコン、さらに、豪華な内装が魅力のバスコン・フルコンまで、全国から多彩なキャンピングカーが一堂に会します。

車両展示にとどまらず、キャンピングカーを取り巻くライフスタイル全体を体感できるジャパンキャンピングカーショー2026に、ぜひご注目ください。

楽しみはキャンピングカーだけではありません！6つのコンセプトゾーンの情報を公開！

移動手段としてのクルマではなく、新しいレジャーの形、災害時の住居、テレワークができるオフィスなどキャンピングカーには様々な可能性を秘めています。本イベントでは、車両展示にとどまらず、キャンピングカーで広がる“旅・暮らし・遊び”を体感できる6つのコンセプトゾーンを展開。初心者からベテランユーザーまで、来場者それぞれのライフスタイルに合わせた楽しみ方をご提案します。

■アウトドアゾーン

アウトドア用品の販売や楽しみ方の提案など、快適なアウトドアライフを過ごすための展示ゾーンです。

「Jackery Power Camp」と題したアウトドアゾーンでは、ポータブル電源メーカー「Jackery」がお届けするアウトドアを体感できる空間が広がります。実際のキャンプシーンを想像しながらお楽しみください。

■キッズゾーン

お子様が「遊びながら学べる」コンテンツを多数用意した、ファミリーに人気のキッズエリアです。会場内には、昆虫と触れ合える体験型エリアをはじめ、体を動かして楽しめるトランポリン、知識が身につくクイズコーナーなど、多彩なコンテンツが揃います。

キャンピングカーショーならではの“学び”と“遊び”を組み合わせた内容で、お子様の好奇心を刺激しながら、親子で一緒に過ごせる時間をより充実させるゾーンとなっています。

■ヘルスケアゾーン

健康で快適なキャンピングカーライフを送るためのアイテムや情報を紹介するヘルスケアゾーン。長時間の運転や車中泊、旅先での生活をより快適にするための健康サポートに焦点を当てています。

日々の体調管理に役立つ製品や、旅先でも無理なく続けられる健康習慣のヒントなど、実用性の高い情報が充実。「旅を楽しみ続けるための健康」をテーマに、幅広い世代の来場者に役立つゾーンです。

■マリンゾーン

本格的なプレジャーボートやゴムボートの展示をはじめ、マリンレジャーの魅力を幅広く紹介するゾーンです。

船舶免許の取得相談など、これからマリンアクティビティを始めたい方にも役立つ情報を提供します。

■ツーリズムゾーン

RVパークやキャンプ場などの施設出展をはじめ、“くるま旅”を楽しむためのさまざまなブースが並ぶゾーンです。

キャンピングカーを活用した観光・旅行スタイルの提案に加え、自治体やご当地ブースでは地域ならではの魅力をお楽しみいただけます。

■ペットゾーン

ドッグランを併設したペットエリアでは、ペット用品の展示・販売をはじめ、ペットと一緒に楽しめる多彩なコンテンツを用意しています。

フォトブースやワンちゃん向けの整体コーナーなど、愛犬との思い出づくりにもぴったりのエリアです。

キャンピングカーでのペット旅をより快適に、より楽しくするための情報が集まり、“ペットも家族の一員”として一緒に楽しめるキャンピングカーライフを提案します。

最終ステージ出演者を発表！新日本プロレスからタイチ選手、エル・デスペラード選手など注目トークショーが決定！

メインステージJCCS TALKING BASE

ジャパンキャンピングカーショー2026の最終ステージ出演者が決定しました。

新日本プロレスからタイチ選手、エル・デスペラード選手をはじめ、キャンピングカーYouTuberや料理研究家など、ジャンルを超えた多彩なゲストが登壇します。

全出演者を公開し、キャンピングカーや旅、ライフスタイルにまつわるリアルな体験談や、日常やアウトドアでも役立つヒントが聞けるプログラムなど、ステージならではのコンテンツを多数展開予定です。

全出演者の解禁により、ステージプログラムはさらに充実。ここでしか聞けないトークと、会場ならではの臨場感を、

ぜひジャパンキャンピングカーショー2026の会場でお楽しみください。

ジャパンキャンピングカーショーとは？

ジャパンキャンピングカーショー2026は、アジア最大級のキャンピングカーイベントです。2026年は1月30日（金）～2月2日（月）の4日間、幕張メッセ（ホール1～6）にて開催され、全国のビルダー・ディーラーが最新モデルや人気モデルを一堂に展示します。

会場には、軽キャンパーからハイエースベースのバンコン、キャブコン、バスコン、キャンピングトレーラー、輸入車ベースの大型モーターホームまで、幅広いカテゴリーのキャンピングカーが約400台集結。車内見学や乗車体験も可能で、キャンピングカーの最新トレンドを実際に「見て・触れて・体験」できるアジア最大の祭典です。

さらに、キャンプギア・アウトドア用品・車中泊アイテム・ペット用品など、旅をより豊かにする関連ブースも充実。著名人のトークショーやステージ企画、ファミリー向けイベントなど、多彩なプログラムも実施され、家族で丸一日楽しめる総合アウトドア&レジャーイベントとしても注目されており、毎年多くの来場者を集めています。

＜昨年の開催写真＞

ジャパンキャンピングカーショー2026 イベント概要

タイトル ：ジャパンキャンピングカーショー2026

日程 ：2026/01/30(金) 11:00～17:00

2026/01/31(土) 10:00～17:00

2026/02/01(日) 10:00～17:00

2026/02/02(月) 10:00～16:00

会場 ：幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6

住所 ：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

公式HP ：https://jrva-event.com/ex/jccs/

チケット購入URL：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/352274

【前売券情報】

[大人1日券]1,200円

[大人2日券]2,000円 ※1日券の2枚購入より400円お得！

[ペット1日券]1頭500円／2頭以上1,000円

[ペット2日券]1頭1,000円／2頭以上2,000円

※中学生以下入場無料

※障がい者手帳提示で本人及び付添人1名無料。

※2日券をご購入された方は、現地にて2日目に使用可能なリストバンドをお渡しさせていただきます。