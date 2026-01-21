Rolling Stone Korea ×MISAMO スペシャルフォトブック
-WAK+限定コラボTシャツ付き―
Rolling Stone Korea が、Ginza Novo 7F特設会場 にて開催するRolling Stone Korea × MISAMO スペシャルフォトブックの発売およびPOPUPイベント開催を記念して株式会社WAK（東京都港区六本木6丁目1番20号 六本木電気ビル7F）のプラットフォーム WAK＋ にて、ファンの皆様へ向けた限定オンラインイベントを開催いたします。
■オンラインイベント販売概要
販売期間1月21日18:00時 販売開始 ～ 2月6日23:59時 販売終了
■販売ページ
特設ページ：https://www.wakplus.com/event/misamo/
※特設ページから販売ページにお越しください。
※購入には、WAK＋会員登録（無料）が必要です。
■販売商品
１セット販売
SPECIAL BOX(写真集・フォトカード(3枚)全9種類・キーリング・ステッカー)
【WAK＋オンライン限定商品】
Rolling Stone Korea × MISAMO WAK+限定コラボTシャツ
■販売価格：1セット\22,000-（税込み）配送料1,200円
■販売特典（WAKWAK賞）：サイン会招待チケット
■お届け時期：3～4週間
イベントや商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
cs@wakplus.com
POPUP会場：GinzaNovo7階 特設会場
〒104-0061 東京都中央区銀座５丁目２-1
https://www.ginzanovo.com
■株式会社 WAKについて
株式会社WAKは「楽しむ」をキーワードに、仲間と共にワクワクする未来を創るライフスタイル企業です。
エンタメ事業を中心に、オンライン・オフラインを融合した新しい体験型プラットフォーム WAK＋ を運営しています。
私たちは、仕事も人生も“楽しむ”をテーマに、仲間と共にワクワクする時間をデザインします。
【公式サイト】https://www.wakplus.com
【公式Instagram】https://www.instagram.com/wak.0307/
【公式X】https://x.com/wak0307