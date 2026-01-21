化粧品・美容業界の慢性的な “人手不足” と “中抜き構造” を変革する、即戦力人材を「中抜きなし」「ゼロリスク」で採用できる AI SaaS「メイクミークラウド」を正式ローンチ
化粧品・美容業界に特化したHRテック事業を展開する palplat株式会社 (本社 : 東京都港区、代表取締役 / CEO : 松田拓也) は、化粧品・美容ブランド向けのAI SaaS型人材支援プラットフォーム「メイクミークラウド」を正式にローンチをいたしました。本サービスは、慢性的な人手不足や高額な採用コスト、労働者派遣における中抜き構造といった根深い業界課題を解決し、即戦力の美容人材を、「成果連動型」「中抜き一切なし」「ゼロリスクで何名でも採用」できる、新しい採用 / 教育のスタンダードを価値提供いたします。
メイクミークラウドのイメージ / 概要
【 背景 】なぜ「メイクミークラウド」を立ち上げたのか？
化粧品・美容業界では現在、どの店舗やサロンにおいても、常に慢性的な人材不足が発生しており、いざ採用が成功してもなかなか定着しなかったり、労働者派遣サービスにおける高額な中間マージン、教育 / オンボーディングの属人化といった構造的な課題が顕在化かつ常態化しています。
当社はこれまで、8,000名以上の美容人材データベース と 50ブランド以上への人材支援実績 を持つ「メイクミーキャリア」を通じて、現場に深く入り込み、これらの課題と向き合ってきました。その知見をもとに、「採用・教育・定着化」プロセスを再定義し、AIを始めとした先端テクノロジーを活用して各プロセスを高度化する次世代プロダクト として誕生したのが、「メイクミークラウド (Make-Me Cloud)」です。
【 ソリューション概要 】メイクミークラウドとは？
メイクミークラウドは、化粧品・美容ブランドが即戦力人材を中抜きなし・成果連動型で採用できる
AI SaaS型の人材支援プラットフォームです。
< 主な特徴 >
１. 即戦力の人材に対して、自由に検索・スカウト・マッチング
⚫︎ 実名 / 顔写真付きの美容人材データベース
⚫︎ 美容部員(BA) / メイクアップアーティスト / トレーナーなど即戦力人材が多数登録
２. AIによる「接客販売スキル」の可視化
⚫︎ ビジネススキル(適正) × 接客販売スキル(専門スキル)を多角的に定量評価
⚫︎ 採用後のミスマッチを防止
３. 成果連動型・中抜きなしの料金体系
⚫︎ 採用人数無制限
⚫︎ 労働者派遣ような稼働に応じた永続的な成功報酬 / 中間マージンは一切なし
⚫︎ 採用予算を最適化し、店舗の売上成果に直結させる採用設計
４. 採用後も続く、手厚く高度な教育支援
⚫︎ ブランド様ごとに教育カリキュラム / プログラム設計を行なった上で、教育を施して即戦力化のサポート
⚫︎ 教育 / 研修プロセスをまるっと全部アウトソース可能
【 利用対象 】サービスページ
< 化粧品・美容ブランド向けWebサイトURL >
https://lp.makeme-cloud.com/client
- 店舗の人手不足を解消したい
- 派遣コストを見直したい
- 即戦力人材を安定的に確保したい
上記のような課題を持つ企業様に向けた内容をご紹介しております。
< ワーカー(美容人材)向けWebサイトURL >
https://lp.makeme-cloud.com/
- スキルに見合った報酬で働きたい
- ライフスタイルに合わせて柔軟に働きたい
- 自身のキャリア価値を高めたい
そんな美容人材の新しい働き方を提案しております。
【 メッセージ 】代表コメント
代表取締役 / CEO : 松田 拓也
“化粧品・美容業界は、“人の価値” が売上や体験価値を大きく左右する一方で、 その価値が正当に評価されにくい構造が長年続いてきました。 メイクミークラウドは、 企業にとっては採用・教育の不確実性をなくし、働き手にとってはスキルと実績が正当に評価される世界を実現するためのプロダクトです。 私たちはこのサービスを通じて、 “化粧品・美容領域での働き方” 及び “人材の価値そのもの” をアップデートしていきます。“
【 会社概要 】
会社名： palplat株式会社
代表者： 代表取締役 / CEO 松田 拓也
設立日： 2021年6月1日
所在地： 東京都港区赤坂4-2-11 エスセナーリオ赤坂201
事業内容： 化粧品・美容領域のHRテック事業 / パーソナルメイク事業
会社HP : https://www.palplat.com
メイクミーキャリア : https://career.make-me.co.jp
メイクミークラウド : https://makeme-cloud.com
メイクミー : https://www.make-me.co.jp