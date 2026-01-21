【開始5日で200万円突破】子育て世代の声から生まれた「レジカゴ専用保冷バッグ」、Makuakeで想定以上の反響
mononowa
・プロジェクト開始日：2026年1月12日 ・応援購入総額：223万円（1月21日時点） ・サポーター数：323人 ・プロジェクト終了日：2026年2月27日
Makuakeで先行販売中の「レジカゴ専用保冷バッグ Calmo Chill」が、
プロジェクト開始から5日間で応援購入総額200万円を突破しました。
子育て世代を中心に想定以上の反響が集まり、現在は支援者数300人を超えています。
共働き世帯の増加や、買い物時間を短縮したいというニーズが高まる中で、
「スーパーでの袋詰め作業そのものが負担になっている」という声は少なくありません。
特に小さな子どもを連れての買い物では、
会計後の作業が心理的なハードルになるケースも多く見受けられます。
「正直、ここまで多くの反響をいただくとは想像していませんでした。
『同じことで困っていました』『これが欲しかった』という声を多くいただき、
思っている以上に共通の悩みだったのだと実感しています。」
（mononowa 代表 星野 祐太）
本プロジェクトは2026年2月27日までMakuakeにて実施予定です。
現在も応援購入を受け付けています。今後も多くの方の声を受けながら
より使いやすい製品づくりを目指していきます。
今後は、今回の反響を踏まえた追加生産や、一般販売も検討しています。
【プロジェクト概要】
プロジェクト名：【会計後0秒で帰れる】強力12時間保冷×3時間保温。寄道できるレジカゴ専用バッグ
実施期間：2026年1月12日～2月27日
実施場所：Makuake
URL：https://www.makuake.com/project/mononowa_calmochill/
問い合わせ先：info@shop-mononowa.com