「HANO ＆ Re:AcT Gaming × E-DINER」開催決定！
株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平）は、2026年1月28日（水）～2月15日(日)の期間中、「HANO ＆ Re:AcT Gaming × E-DINER」コラボカフェを開催いたします。
- 開催情報
【開催期間】
2026年1月28日(水)～2月15日(日)
【開催場所】
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1 ソシアルビル１F
「E-DINER 池袋本店」
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15
HEP FIVE 6階 「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」
※「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」ではコラボフードの販売やフードノベルティの配布は
ございませんのでご了承ください。
【営業時間】
「E-DINER」11:00~20:00
「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」11:00~21:00
※営業時間は変更になる場合がございます。
【特設サイト】
URL：https://www.edith.co.jp/lp/mikai-ediner/
- フード情報
【オリジナルフード】
・「はのちゃまランチ」1,650円(税込)
・「いなりなりお子様ランチ」1,320円(税込)
・「 白妙「あーナポリタンのピーマン食いてぇ」 」1,430円(税込)
・「甘党同盟結託！カロリーなんて気にしないアイスクリームと苺のふっわふわパンケーキ」1,320円(税込)
・「召し上がれ！結萌ひまりのご縁を結ぶ(ハート)ネコチャーンになっちゃうオムライス」1,650円(税込)
・「大好きなココア(ハート)」990円(税込)
・「いなりのもふもふ部分のせメロンソーダ」990円(税込)
・「好きな食べ物は飲み物＞＞＞＞肉＞魚なコーヒー」990円(税込)
・「こころ癒されるイチゴミルク」990円(税込)
・「ホッと一息！結萌ひまりの『いつもの』幸せほうじ茶ラテ」1,100円(税込)
〈ご案内〉
※画像はイメージです。
※フードメニューは「E-DINER池袋」でのみ販売となります。「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」での販売はございませんのでご了承ください。
※フードはテイクアウトも可能です。
※オリジナルフード・ドリンクの発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。
※本イベントのオリジナルフード・ドリンクはイートインとテイクアウトの両方でお楽しみいただけます。
※調理器具などはアレルゲンごとに分けて使用をしておりません。アレルギー反応が強い方はご購入をお控えください。
※店内が混雑した場合お待ちいただく場合がございます。混雑時には席に時間の制限を設け、お声かけをさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
※混雑時は整理券対応をする場合がございます。整理券の情報は公式Xにてお知らせ致します。
【コラボフード購入特典】
オリジナルフード・ドリンクを１品ご注文ごとに「コースター (全5種)」からランダムで1枚プレゼント。
〈ご案内〉
※画像はイメージです。
※ノベルティの配布・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。
※転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。
※ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。
※数量限定アイテムです。なくなり次第終了となります。
- 商品情報
商品名：アクリルスタンド 全5種
販売価格：各種1,320円(税込)
本体サイズ：約W100mm×H120mm
素材：アクリル
商品名：トレーディンググリッター缶バッジ(全5種)
販売価格：単体550円(税込) BOX：2,750円(税込)
サイズ：φ56mm
素材：紙・ブリキ・PET
商品名：トレーディングインスタントフォト風カード (全5種)
販売価格：単体330円(税込) BOX：1,650円(税込)
サイズ：約W62mm×H89mm
素材：紙・PP
商品名：アクリルキーホルダー(全5種)
販売価格：880円(税込)
サイズ：約65mm角内
素材：アクリル・鉄
商品名：ダイカットステッカーセット
販売価格：880円(税込)
サイズ：約60mm角内
素材：紙・PP
- 権利表記
(C)2026 mikai Inc.
- 会社概要
■イーディスについて
https://edith.co.jp/
『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。
最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。
大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。
社名：株式会社イーディス
代表者 ：代表取締役 森 俊平
所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13 第一岡村ビル5F
事業：IPを活用したイベント事業・グッズ事業
■「EDITH ONLINE」について
https://edith-online.com/
自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。
期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。
■「E-DINER」について
所在地：東京都豊島区東池袋1-23-1 ソシアルビル１F
イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズやオリジナルフードなどを販売！
店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。
※展開内容はコンテンツによって異なります
■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について
所在地：HEP FIVE内 6階
住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15
イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。
E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている
グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。
主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している
オリジナルグッズを取り扱い中。
店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、
皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。
- 問い合わせ先
＜問い合わせ先＞
本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
販売元：株式会社イーディス
TEL：03-6709-1059
E-mail：info_ediner@edith.co.jp