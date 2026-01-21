静岡県の「ケアマネジャーの資格更新のスムーズ化」実証実験プロジェクトに採択されました

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、静岡県庁が抱える行政課題解決に取り組む「スタートアップ公共調達モデル創出事業」において、「ケアマネジャーの資格更新のスムーズ化」の実証実験に取り組む企業として採択されました。

静岡県スタートアップ公共調達モデル創出事業とは？

静岡県が抱える行政課題とスタートアップとのマッチング、 実証実験、 効果検証というサイクルを構築し、県庁自身が「顧客=ファーストカスタマー」 となり得る環境を整備することで、“県庁における新たな公共調達モデルの創出”につなげる事業です。(特設ホームページより抜粋)

静岡県スタートアップ公共調達モデル創出事業：https://jellyware.jp/shizuoka-supublic/

ケアマネジャーの資格更新研修における課題

ケアマネジャー（介護支援専門員）は、国の制度に基づき、資格の有効性を維持するため、一定期間ごとに所定の研修の受講が求められています。

しかし、就業状況や過去の研修受講履歴等に応じて、受講すべき研修の種類が細かく分かれており、「自分はどの研修を受ければよいのか分かりにくい」という声が現場から多く聞かれています。その結果、研修選択に迷い、結果として資格の有効性に関する手続きが滞ってしまうケースも課題となっています。

また、資格更新研修の案内や相談対応を行う各都道府県の担当課職員においても、個別判断が必要となる場面が多く、業務負担が大きいという課題があります。

こうした状況を踏まえ、ケアマネジャーが迷うことなく必要な研修を把握し、円滑に研修受講・資格管理が行える環境の実現を目指し、静岡県と協働してシステムを活用した実証実験を行います。

近年、厚生労働省においては、ケアマネジャーの資格更新制度について、撤廃を含めた見直しの方向性が示され、検討が進められています。仮に制度の見直しが行われた場合においても、研修の受講状況や履歴を適切に管理する仕組みは引き続き重要であると考えられます。

本取り組みでは、介護人材の確保に繋げるとともに、持続的に活用可能な研修管理の仕組みづくりに取り組んでまいります。

今後のスケジュール（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1350_1_a60186ced86da6bbcebf1e7e41caa417.jpg?v=202601210621 ]

2026年1月以降、実証実験プランの概要や取り組みの報告など、順次情報を公開予定です。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

