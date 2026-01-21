¡ÚÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¡Û1/22～¡ÖÃ¡Ê¤¿¤é¡Ë¤ÈÇò»Ò¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡ª
Ã¡Ê¤¿¤é¡Ë¤ÈÇò»Ò¥Õ¥§¥¢
¥µ¥È¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¿ùËÜ µ®Ç·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡ÖÃ¡Ê¤¿¤é¡Ë¤ÈÇò»Ò¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤ÊÃ¡Ê¤¿¤é¡Ë¤òÂçÍÕ´¬¤¤Ë¡¢¤æ¤ºÌ£Á¹¤òÅº¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤ÊÇò»Ò¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¤¿¤é¤ÈÇò»Ò¤ÎÅßÅ·Ð§¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë³¤Ï·¤ÈÇò»Ò¤ò³Æ1¸Ä¤º¤ÄÁýÎÌ¤·¤¿¡Ö³¤Ï·¡¦¤¿¤é¡¦Çò»Ò¤ÎìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡ËÅ·Ð§¡×¤âÅß¤ÎÌ£³Ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£¤Ê¤é¡ÖÃ¡Ê¤¿¤é¡Ë¤ÈÇò»Ò¥Õ¥§¥¢¡×¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¹Æâ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¡ÖÅ·Ð§¡¦Äê¿©¡¦ÊÛÅö¡¦À¹¹ç¤»¡¦ÂçÌÍ¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¼¡²óÍèÅ¹»þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¡Ö100±ßÃÍ°ú¤·ô¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤é¤ÈÇò»Ò¤ÎÅ·Ð§
¤¿¤é¤ÈÇò»Ò¤ÎÅßÅ·Ð§¡¡1090±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
º£¤¬½Ü¤ÎÃ¡Ê¤¿¤é¡Ë¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¥¸¥åー¥·ー¡£
Ç»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤ÊÇò»Ò¤È°ì½ï¤ËÅß¤ÎÌ£³Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÌ³¤Æ»»º¤¿¤éÂçÍÕ´¬¤¡ÊÍ®»Ò¤ß¤½Åº¤¨¡Ë¡¢Çò»Ò¡¢½ÕµÆ¤È¶Ì¤Í¤®¤Î¤«¤ÍÈ¤²¡¢³¤Ï·¡¢¤Ê¤¹¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
³¤Ï·¡¦¤¿¤é¡¦Çò»Ò¤ÎìÔÂôÅ·Ð§
³¤Ï·¡¦¤¿¤é¡¦Çò»Ò¤ÎìÔÂôÅ·Ð§¡¡1390±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ö¤¿¤é¤ÈÇò»Ò¤ÎÅßÅ·Ð§¡×¤Ë³¤Ï·¡¦Çò»Ò¤ò³Æ1¸ÄÁýÎÌ¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÅ·Ð§¤Ç¤¹¡£Ç»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤ÊÇò»Ò¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÌ³¤Æ»»º¤¿¤éÂçÍÕ´¬¤¡ÊÍ®»Ò¤ß¤½Åº¤¨¡Ë¡¢Çò»Ò2¸Ä¡¢½ÕµÆ¤È¶Ì¤Í¤®¤Î¤«¤ÍÈ¤²¡¢³¤Ï·2ËÜ¡¢¤Ê¤¹¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
Äê¿©¤Ï¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡ª
Äê¿©¤Ï¡¢Å·¤×¤éËÜÍè¤ÎÌ£¤ÈÍÈ¤²¤¿¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£Å¹»Å¹þ¤ß¤ÎÂçº¬¤ª¤í¤·¤òÅ·¤Ä¤æ¤Ë¤È¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡¢Âî¾å¤Î¤ª±ö¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·¤ä¡¢Å¹»Å¹þ¤ß¤Î³½Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨Äê¿©¤Ï¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤é¤ÈÇò»Ò¤ÎÅßÅ·¤×¤éÄê¿©¡¡1390±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
³¤Ï·¡¦¤¿¤é¡¦Çò»Ò¤ÎìÔÂôÅ·¤×¤éÄê¿©¡¡1690±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊÌ¾¡¡¤¿¤é¤ÈÇò»Ò¤ÎÅßÅ·Ð§¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1090±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤é¤ÈÇò»Ò¤ÎÅßÅ·¤×¤éÄê¿©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1390±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¤Ï·¡¦¤¿¤é¡¦Çò»Ò¤ÎìÔÂôÅ·Ð§¡¡ ¡¡ ¡¡ 1390±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¤Ï·¡¦¤¿¤é¡¦Çò»Ò¤ÎìÔÂôÅ·¤×¤éÄê¿©¡¡ 1690±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë½ªÎ»Í½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾ì¹ç¤Ë¤è¤êÁá´ü½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡¡Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ¡¡¤µ¤óÅ·Á´Å¹¡Ê34Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ï´ØÀ¾¡ÊÂçºå¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÆàÎÉ¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆÁÅç¡Ë¡¦ÃæÉô¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤¬¤ªÆÀ¡ª
Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¥¢¥×¥ê¤«¤éÍ½Ìó¤Ç¤¡¢»öÁ°²ñ·×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»öÁ°²ñ·×¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÊÂ¤Ð¤º¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍ½Ìó¤Î¤ß¤ÇÅ¹Æ¬¤Ç¤Î²ñ·×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
¹¹¤Ë¡¢º£¤Ê¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥ÀーÀìÍÑ30±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç30±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¢¨Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ä²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://sato-res.com/santen/app/
Å¹Æ¬¤Ç¤ªÆÀ¤Ê100±ßÃÍ°ú¤·ô¤òÇÛÉÛÃæ¡ª
¤ªÆÀ¤Ê100±ß°ú¤·ôÇÛÉÛÃæ¡ª
¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢Å¹Æâ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¡ÖÅ·Ð§¡¦Äê¿©¡¦ÊÛÅö¡¦À¹¹ç¤»¡¦ÂçÌÍ¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¼¡²óÍèÅ¹»þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¡Ö100±ßÃÍ°ú¤·ô¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¤ªÇÛ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥×¥ê30±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢Áá¤¤¡¦¤ªÆÀ¡¦Ç®¡¹¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤âÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÅ·Ð§¤ò¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÊ´¡¦¥¿¥ì¡¦¸·Áª¿©ºà¤Ë¹©É×¤ò¤³¤é¤·¡¢Ì£¡¦ÉÊ¼Á¡¦ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÅ·¤×¤é¤Ï¼ç¿©¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¤â¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://sato-res.com/santen/
¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¡×¸ø¼°X¡¡https://x.com/TendonTempuraST
¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ ¤µ¤óÅ·¡×¸ø¼°Instagram¡¡¡¡https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/
Å·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ¤µ¤óÅ·¡¡Å¹ÊÞ³°´Ñ
SRS¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SRS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSRS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³°¿©¡¦Ãæ¿©¤Ê¤É¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¡Ö¤Ë¤®¤êÄ¹¼¡Ïº¡×¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ¡¡¤µ¤óÅ·¡×¡ÖµÜËÜ¤à¤Ê¤·¡×¡Ö²ÈÂ²Äâ¡×¡ÖÆÀÆÀ¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¡Ö²óÅ¾¤¹¤·ËÌ³¤Æ»¡×¡Ö¤¹¤·ÊÛ·Ä¡×¡Ö·Ü¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©»ö»þ´Ö¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¡¢´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://srsholdings.com
SRS¥°¥ëー¥×Facebook¡¡https://www.facebook.com/satorsgroup/