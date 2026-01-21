『エリザベス2世の肖像』シリーズ：イアン・ランク＝ブロードリー肖像のコインが発売！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「2026 エリザベス2世のコイン肖像シリーズ 第四弾 プルーフ金/銀貨」を、2026年1月21日（水）に発売いたしました。

商品概要

エリザベス2世は、70年以上にわたる歴史的な在位期間の中で、5種類の異なる公式肖像が英国コインに刻まれてきました。

本シリーズ『エリザベス2世の肖像』では、各肖像が生まれた背景と、それを形にした彫刻家たちの物語に焦点を当てています。

第4弾に採用されたイアン・ランク＝ブロードリーの肖像は、理想化を抑え、現実的な表現を重視したポートレートとして知られています。

マクルーフ肖像に代わる新たな肖像の構想は、1997年に発行された「金婚式記念クラウン金貨」の表面デザイン・コンペティションをきっかけに生まれました。

エリザベス女王とフィリップ殿下の連名肖像に対する応募作品の完成度が非常に高かったことから、流通用コインにも新たな公式肖像を採用する可能性が検討されることになります。

このコンペティションで選ばれたのが、イアン・ランク＝ブロードリーによるデザインでした。

この著名な彫刻家イアン・ランク＝ブロードリーは、2012年に発行されたエリザベス2世 即位60周年記念「ダイアモンド・ジュビリー」5ポンド金貨の肖像も手がけています。

イアン・ランク＝ブロードリーの肖像は、1817年にベネデット・ピストルッチ(Benedetto Pistrucci)氏が手がけたジョージ3世のコイン肖像に着想を得ており、女王の頭部がコインいっぱいに迫る大胆なデザインが特徴です。

1998年に導入されたこの肖像について、ランク＝ブロードリー自身は次のように語っています。

「女王の年齢を隠す必要はない。70歳の女性としての気品と威厳を、そのまま表現すべきだ」

前作までの肖像と比べ、より写実的で力強い表現となっており、新5ペンス、10ペンス、50ペンスといった小型貨においても、最大限のインパクトを与えることを意図して制作されました。

前作同様、早期完売が予想されます。ご興味のある方は、ぜひお早めにご検討くださいませ。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=512

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜公式SNS＞

YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



・YouTubeチャンネル「Coin Palace」：https://www.youtube.com/channel/UCC37n9SmLq09_q_F6BYV7lg

・X(Twitter)：https://twitter.com/coinpalace

・Instagram：https://www.instagram.com/coinpalace/

・Facebook：https://www.facebook.com/coinpalace.jp/

・LINE：https://line.me/R/ti/p/%40002kqqgx





＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業