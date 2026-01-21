『最期まで、安心して生きる場所を』- 高齢犬猫のための居場所づくりプロジェクト始動

ＮＰＯ法人しっぽの約束

NPO法人しっぽの約束（所在地：東京都港区、代表理事：中川有紀子／2026年3月1日認可予定）は、高齢の犬や猫が飼い主と突然の別れを経験した後も、安心して暮らし続けられる社会の実現を目指し、私たちの活動の背景や想いを伝えるためのアニメーション動画を公開いたしました。

また、私たちは、高齢犬猫の居場所づくり構想（埼玉県寄居町での拠点整備工事中。３月完成予定）を進めるにあたり、準備段階の取り組みとして、クラウドファンディングという手法を活用した資金調達施策にも取り組んでいます。

■ 背景｜私たちがこの活動を始めようとした理由

私たちが向き合っているのは、高齢化や入院、施設入所など、人の生活環境の変化によって飼育が困難になる犬や猫がいるという現実です。

とりわけ高齢の犬や猫は、新たな引き取り先が見つかりにくく、行き場を失ってしまうケースも少なくありません。

しっぽの約束は、こうした現実を「個人の事情」や「やむを得ない別れ」として終わらせるのではなく、社会全体で引き受け、支えていくべき課題として捉えることから活動を構想してきました。

■ アニメーション動画について｜しっぽの約束が伝えたかったこと

今回、私たちがアニメーション動画という表現を選んだのは、特定の支援を直接的に呼びかけるためではありません。

人と動物の関係性、飼い主と離れた後の命が置かれている現実、そして「最後まで寄り添うとはどういうことなのか」。こうした問いを、より多くの人が自分ごととして考えるきっかけをつくりたい

-その想いから制作しました。

映像という表現を通じて、私たちの考えや問題意識を社会に届け、共感と対話が生まれる入口になることを願っています。

■ 高齢犬猫の居場所づくり構想について（準備段階 ３月完成予定）

しっぽの約束では、高齢の犬や猫が安心して過ごせる居場所づくりについても構想を進めています。

現在は、埼玉県寄居町において、高齢犬猫を受け入れるための拠点整備を想定し、物件取得および改修を含む計画について検討を行っている段階です。３月末の桜の咲くころには、完成予定ですので、内覧会を開催予定です。ぜひたくさんの方に見学にお越しいただきたいです。

本構想は、法人認可および必要な体制整備を前提として、段階的に進めていく予定であり、内容やスケジュールについては、今後の状況を踏まえながら慎重に判断していきます。

ホームページより

■ クラウドファンディングの位置づけについて

今回私たちがクラウドファンディングに取り組んでいるのは、単に資金を集めることが目的ではありません。高齢犬猫の居場所づくり構想を進めていくうえで、この取り組みの背景や課題を社会に共有し、ともに考えてくださる方と出会うための手段の一つとして、クラウドファンディングという方法を選択しました。

共感を通じてつながりが生まれ、その輪が少しずつ広がっていくことを大切にしています。

■ ファンドレイジングに関する考え方と支援について

しっぽの約束では、活動を続けていくための資金のあり方について、「集める」こと以上にどう伝え、どう社会と関係を築いていくかを重視しています。

こうした考え方のもと、ウェルス・マネジメントと社会課題の接点に向き合ってきたヴァスト・キュルチュール株式会社(https://www.vasteculture.com/)の理念に共感し、ファンドレイジングに関する支援を受けながら取り組みを進めています。

今回のアニメーション動画の企画・プロデュースや、クラウドファンディングという手法の整理についても、私たちの理念や活動の背景が社会に正しく伝わることを大切にしながら、そうした考え方を共有する形で関わっていただいています。

■ 代表 中川 有紀子コメント

「猫ボラみなとキャットとして１６年間で５８０匹の犬猫を里親様に繋いできました。現場で実感しているのは、高齢の犬や猫の問題は、動物だけの問題ではなく、人の生き方や社会の在り方と深く結びついているという現実です。私たちは、“かわいそうだから助ける”という関係ではなく、社会としてどう支え、どう引き受けていくのかを考え続けたいと思っています。この動画や取り組みが、その対話のきっかけになれば幸いです。」

■ 団体概要（予定）

法人名：NPO法人しっぽの約束

設立：2026年3月1日（認可予定）

代表理事：中川 有紀子

所在地：東京都港区

お問合せ先：snow_child10@hotmail.com

ホームページ：https://tail-promise.netlify.app/

事業内容（予定）：

・高齢犬・高齢猫の保護および居場所づくり

・里親支援および一時預かりに関する取り組み

・人と動物の共生に関する啓発活動 ほか

■ 参考情報

クラウドファンディング（高齢犬猫の居場所づくり構想・準備段階）実施中。締切：２月1５日

CAMPFIRE

https://camp-fire.jp/projects/907265/view

アニメーション紹介動画（YouTube）

YouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cw20idmppOI ]