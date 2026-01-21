【新提案】「選んで贈る」バレンタインから、お店で「一緒に選んで」見た目も味も楽しむジョイフルの体験型バレンタイン♪「Joy♪ショコラ」

株式会社ジョイフル

2月14日(土)はバレンタイン。バレンタインといえば、“相手に贈るギフト”や“自分へのご褒美”にするなど、楽しみ方はさまざま。

ファミリーレストラン ジョイフル (本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ)は、気軽に“相手”も“自分”も楽しめる、ジョイフルならではの体験型バレンタイン「Joy♪ショコラ」を提案します。

「Joy♪ショコラ」はバレンタインを一緒に過ごしたい方と、お店でメニュー選びを楽しみ、パフェやパンケーキの立体的な盛り付けを目で楽しみ、そして味を楽しむことができる、ジョイフルの「今だけ・ここだけ」のスイーツ体験です。

ぜひ今年のバレンタインは、ジョイフルこだわりのショコラスイーツで「Joy♪ショコラ」してみませんか？

ジョイフルで「ジョイ♪ショコラ」を楽しもう

◆ジョイフルなら、アットホームな優しい空間でゆっくり“一緒に”選べる※写真はイメージです。

ジョイフルなら、店舗でメニューを見ながら、開放感のある店内と優しいライティングの空間でゆっくり選ぶことが可能です。地域で一番身近なレストランのジョイフルにしか出せないアットホームな空間は、いま食べたいものや相手の好みを引き出し、会話のきっかけにも繋がります。

◆ジョイフルなら、“作りたて“のスイーツを食べられる※写真はイメージです。

ジョイフルでは注文後に、スイーツを作り始めるためホイップはふわふわでアイスはひんやりなめらか。スポンジやフレークのしっとり・サクサクといった食感や風味はもちろん、立体的な盛り付けなどを目で見ても楽しめる要素がいっぱいです。

◆「ジョイ♪ショコラ」を彩る♪ジョイフルの、こだわりショコラスイーツ

・バレンタインシーズン必食のスイーツ！「至福のチョコレートパフェ」：699円(税込：768円)

※写真はイメージです。

カカオ香る味わい深いチョコレートアイスに、チョコブラウニーやシェーブチョコなどそれぞれ味わいと食感が異なる“主人公”が大集合した、濃厚なチョコレートパフェ。

店内仕込みのほろ苦いふわふわなティラミスクリームは、口どけなめらかでショコラとのペアリング◎。「Joy♪ショコラ」オススメの「至福のチョコレートパフェ」をお楽しみください。



・ティータイムにもピッタリ「濃厚ショコラとベリーの窯焼きパンケーキ」：599円(税込：658円)

ふわふわなパンケーキに、まろやかなホイップとチョコブラウニーをふんだんに使用。チョコレートと相性ピッタリな酸味の効いたベリーやチョコソースで飾られたパンケーキは、最後に粉糖がかけられて冬の山脈のような存在感が。

ジョイフルならではの盛り付けの美しさ・彩りを体験することができる「濃厚ショコラとベリーの窯焼きパンケーキ」でご堪能ください。

・ベルギー産チョコレート使用！「クラシックガトーショコラ」：369円(税込：405円)＊takeout可

ジョイフルの「ガトーショコラ」は、ベルギー産チョコレートを使用したこだわりのスイーツ。

一口食べるとしっとりなめらかで、カカオの風味や濃厚な味わいと上品な余韻を楽しめます。コーヒーや紅茶と合わせると、ちょっぴり大人の洋風スタイル気分を体験できます。

ジョイフルで食べられる、本格派なスイーツ「クラシックガトーショコラ」をぜひお試しください。

■会社概要

・会社名：株式会社ジョイフル

・本社所在地：〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長：穴見 くるみ

・事業内容：ファミリーレストラン『ジョイフル』のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、『地域で一番安価で、一番身近なレストラン』を目標にかかげ、『お値打ち商品の提供』『お客様視点にたったサービスの実践』に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。