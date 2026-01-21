カラフルファンタジーMMORPG『幻想神域 Echo of Cube』冥界を治める美しき幻神「＜幽蝶の冥姫＞ペルセポネ」が新登場！

◆新幻神「＜幽蝶の冥姫＞ペルセポネ」を仲間に迎えよう！

株式会社ムーンラビット

2026年1月21日（水）より、虹色ルーレットに新幻神「＜幽蝶の冥姫＞ペルセポネ」が新登場しました。

女王気質ながらも、どこか寂しさを感じるペルセポネを仲間に迎えて新たな冒険に旅立ちましょう！

さらに「＜天叢雲剣＞アメノムラクモ」や、ペルセポネになりきれる女性用アバターなども登場しています。

＜幽蝶の冥姫＞ペルセポネ

「ふふ……。さぁ、この私に忠誠を誓いなさい」

◆属性：火

◆守護能力：火属性スキルダメージ増加

◆好きなもの：蝶、自由

◆嫌いなもの：ハーデス、ザクロ

＜天叢雲剣＞アメノムラクモ

「私が興味があるのは強い者だけよ」

◆属性：雷

◆守護能力：雷属性スキルダメージ増加

◆好きなもの：戦うこと

◆嫌いなもの：勉強、寒い場所

【幻神情報の詳細】

https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12973&news_type=6(https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12973&news_type=6)

【アイテムモール情報の詳細】

https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12972&news_type=6(https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12972&news_type=6)

◆タイトル概要

タイトル：幻想神域 Echo of Cube

ジャンル：カラフルファンタジーMMORPG

対応環境：PC（Windows）

開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.

価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

▼ダウンロードはこちら(https://dl.moonrabi.jp/installer/EOC/downloader.exe?_gl=1*oxg30x*_gcl_aw*R0NMLjE3NjU5MzUyMTEuQ2owS0NRaUFvNFRLQmhEUkFSSXNBR1cyOWJlWkRwN2lyX1JkdmJQbERQTV9aS29neTZ0NU1WdTBoa1JiSnNsYzFhdGctSm9jN19FYnFETWFBbG0yRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NjE5MDc4NjU0LjE3NjMzNDA5ODkuMzY3MzkzMzQ0LjE3NjU5NTY2MTYuMTc2NTk1NzI1Ng..)

※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

◆公式情報

公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS_2

公式X：https://x.com/geneco_PR(https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS_2)

公式Discord：https://discord.gg/tSrGbYKsmN

コピーライト：

(C) 2020 - 2026 MoonRabbit Corporation.

(C) 2020 - 2026 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.