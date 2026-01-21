VTI、「Make in Viet Nam 2025」で金賞を受賞。日本市場での売上高44％増を記録し、包括的なDXソリューションの提供を加速

日本企業の課題を解決する「DCSモデル」とエンドツーエンドの支援

株式会社Ｖ ＴＩジャパン

VTIは、DCS（Domain：ドメイン知識 - Consulting：コンサルティング - Solution：ソリューション）モデルに基づいた戦略的なアプローチを展開しています。業界特有の専門知識、カスタムソフトウェア開発能力、そして自社開発の「Made-by-VTI」ソリューションを組み合わせることで、戦略立案から設計、導入、運用、さらには長期的な拡張に至るまでDXの全ステージを伴走型で支援します。

このアプローチにより、日本企業はDX推進におけるリスクを最小限に抑え、運用・技術・リソースの壁を打破し、実質的かつ持続可能な効果を得ることが可能となります。

■ 製造・小売分野における高度な実績

VTIのソリューションは、製造、小売、金融、医療、自動車など多岐にわたる分野に柔軟に対応しています。

・ 製造業： MESX（製造実行システム）やWMSX（スマート倉庫管理システム）にデジタルツイン（Digital Twin）技術を組み合わせ、工場運営とサプライチェーンを最適化しています。

・ 小売業： POSシステム、ロイヤリティアプリ、各種ショッピングプラットフォームをシームレスに連携し、一貫した購買体験を提供します。

■ GenAI（生成AI）をエコシステムの中核に統合

AI時代の先駆者として、VTIはR&Dからプロジェクト実装、内部トレーニングに至るまで、GenAIを業務の核に統合しています。

・ V-Copilot: GenAIを活用したアプリケーション開発支援ツール。

・ AuraOps: IT運用監視およびスマート自動化最適化プラットフォーム。

・ AuraTest: AIによる自動テストツールで、テストサイクルの短縮とエラー削減を実現。

これらのツール活用により、多くのプロジェクトでTime-to-Market（市場投入までの期間）を半分に短縮し、大規模なDXロードマップにおける運用効率を飛躍的に向上させました。

■ グローバル基準の品質と信頼性

VTIは、IBM、ServiceNow、Salesforce、AWS、Microsoft、Odooといった世界的なテクノロジーパートナーと戦略的提携を結んでおり、最新のプラットフォームを顧客のニーズに合わせて最適化して提供します。また、ISO/IEC 27001:2022、CMMI ML3 v3.0、プライバシーマーク（P-Mark）といった厳格な国際セキュリティ・品質基準を遵守しています。

■ 今後の展望：日本市場での成長と体制強化

2025年度、VTIは前年比44％の売上成長を記録しました。この成長を支えるのは、日本のビジネス習慣を熟知し、複雑な課題解決能力を持つ250名以上の精鋭ブリッジSE（BrSE）です。さらに、2026年にはベトナムのダナン支店を開設し、大規模プロジェクトへの対応力をさらに強化する計画です。

VTI 執行役員（COO） ダオ・ティ・トゥ・ヒエン（Dao Thi Thu Hien）のコメント： 「Make in Viet Nam 2025の金賞受賞は、日本を含む国際市場におけるVTIの持続的な構築能力が認められた証です。私たちはDCS戦略を堅持し、顧客の現実的な課題に即した包括的なソリューションを提供し続けます。今後はGenAIを最優先分野と位置づけ、R&Dへの投資を強化することでお客様にさらなるパフォーマンスの向上と運用の価値を提供してまいります」。

VTIは、日本企業の厳格な品質・プロセス・持続可能性への要求に応える、長期的かつ信頼できるDXパートナーとしての地位を確固たるものにします。