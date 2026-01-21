ゲーム愛あふれる“おさなな”コンビが最新テクノロジー体験＆罰ゲームに挑戦！『超特急リョウガ＆ユーキ 大カプコン展 突撃リポートSP』TOKYO MXにて2月1日（日）放送決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京エリア：地上波9ch）は、特別番組『超特急リョウガ＆ユーキ 大カプコン展 突撃リポートSP』を2026年2月1日（日）よる8時30分より放送いたします。また、放送後はTVerおよびYouTubeにて無料見逃し配信を行います。

ゲーム好きで知られる超特急の“おさなな”コンビ・リョウガとユーキが、今年最初のロケとして、カプコンの魅力が詰まった話題の展覧会「大カプコン展―世界を魅了するゲームクリエイション」（CREATIVE MUSEUM TOKYO）に突撃取材した本番組。

特にリョウガといえば、『バイオハザード5』のオンラインで世界2位を記録するなど、趣味の域を超えたゲームの腕前の持ち主です。そんな2人が、『ロックマン』、『ストリートファイター』、『バイオハザード』、『モンスターハンター』など、名作タイトルの歴史やキャラクター展示を巡るほか、フェイシャルトラッキングやモーションキャプチャーといった最新技術体験に挑戦。モーションキャプチャー体験では“バズ動画”作りにも挑戦し、敗者にはまさかのホラーミッションが待ち受ける…！？

加えて、番組オリジナルのスペシャルミッションとして、「顔面七変化」や「胸キュンセリフ」など“おさなな”コンビファン必見の罰ゲーム企画も続々登場します！

もちろん、歴代の人気キャラクターが大行進する映像のトンネルやヒストリーコーナー、ドット絵制作体験、サウンドシアターなど、会場の見どころを余すところなく紹介。番組のラストには、カプコンのゲームの世界や登場キャラクターをイメージした、大カプコン展テーマカフェメニューもお披露目します。

笑いと驚き、そしてゲーム愛にあふれた、ここでしか見られない特別番組をぜひお楽しみください。

■出演者コメント

◆リョウガ（超特急）

ROUND1の時点で収録時間が押してしまうほどテンションが上がりました。

ゲームが好きな人、カプコンが好きな人はぜひ遊びに来てほしいですし、放送も見ていただきたいです！

◆ユーキ（超特急）

ドット絵制作体験やモーションキャプチャーなど体験できるスペースがたくさんあるので、

耳でも目でも五感で楽しめました！

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【番組名】超特急リョウガ＆ユーキ 大カプコン展 突撃リポートSP

【放送日時】2月1日（日）20:30～20：50

【出演】リョウガ・ユーキ（超特急）

【配信】TVer・YouTubeにて見逃し配信

Rチャンネルにて無料同時配信

【番組公式X】https://x.com/mx_tokuban