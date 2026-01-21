ゴルフボール『TOUR B X/XS Just in Alignment』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、世界のトッププロの高い要求性能に応え続けるゴルフボール『TOUR B X/XS』に、当社独自のアライメントマークデザインを施した『TOUR B X/XS Just-in Alignment』を2月6日に発売します。価格はオープンです。

同商品のアライメントマークは、パッティングの際にリラックスして正確なストロークがしやすくなることをコンセプトにデザインされており、「頭に自然と浮かぶラインのイメージ」と「スムーズなストローク」をサポートします。また、距離やラインによって使い分け（線で狙う・幅で狙う）が可能で、各シーンにおいてマークだけに集中しやすいマルチデザインとしており、ツアーで活躍する一部の当社契約プロも、同アライメントマークが入ったボールを使用しています。

同商品は、ブリヂストンゴルフガーデンTOKYOなどの当社直営店※1、及び公式オンラインストア※2 で販売します。また、全国で実施している店頭ボールオウンネームイベント※3にて一部の店舗でも販売いたします。

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。

※1 実際の取り扱いに関しては各店舗にお問い合わせください。直営店の詳細は当社ホームページよりご確認ください。

ブリヂストンゴルフホームページ https://jp.golf.bridgestone/shop_school

※2 オンラインストア https://jp.golf.bridgestone/shop/

※3 店頭ボールオウンネームイベントスケジュール https://www.bs-golf.com/bs-products/ball/own_name/shop/

【商品概要】

※詳細はこちらをご参照ください。ブリヂストンスポーツ オンラインストア Just-in Alignment特設サイト

https://jp.golf.bridgestone/shop/pages/just-in-alignment.aspx

■主な使用予定プロ（2026年1月現在）

・TOUR B X ：阿部 未悠、大里 桃子、鶴岡 果恋、福山 恵理、渡邉 彩香

宮本 勝昌、井戸木 鴻樹

※4同一モデルの中で、カバー色・文字色・ロゴデザイン・アライメントマークの有無が異なるボールは、性能・構造は同じですが、 R＆A 公認球リストには異なる種類として登録されています。「ワンボール条件」が適用される競技では、カバー色・ 文字色・ロゴデザイン・アライメントマークの有無が同じボールをご使用ください。

※5 アライメントマークの効果はデザインの意図であり、効果・体感には個人差があります。

※6 モデルごとに硬度を最適化しています。

※7 店頭オウンネーム開催店舗でご購入の場合、店頭オウンネーム印刷機を使用しオウンネームプリントが可能です。