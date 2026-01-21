世界最大数のゴルフ場を保有する平和グループ主催 『ＰＧＭ×ACCORDIA チャリティゴルフ』の開催が決定

2026年2月27日（金）：プロアマトーナメント2026年2月28日（土）：プロフェッショナルトーナメント株式会社平和（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 嶺井 勝也）、パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎）、株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 三好 康之）の3社は、昨年に引き続き『ＰＧＭ×ACCORDIA チャリティゴルフ』（以下「本大会」）を2026年2月27日（金）〜2月28日（土）に「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」で開催いたします。











本大会は、本格的なゴルフシーズン到来前に、国内プロゴルフトーナメントを含むゴルフ市場の活性化及びゴルフというスポーツを通じたチャリティによる社会貢献を目的とした大会です。2024年の大会までは「ＨＥＩＷＡ・ＰＧＭ チャリティゴルフ」として開催していましたが、2025年1月31日に株式会社アコーディア・ゴルフを平和グループに迎え入れ、世界最大のゴルフ場保有グループが誕生した節目の大会と位置付け、2025年大会から名称を『ＰＧＭ×ACCORDIA チャリティゴルフ』へ変更しました。本大会では、著名人ゲストと男女プロゴルファーが共演する「プロアマトーナメント」と、ベテランから若手まで48名のプロゴルファーが賞金総額6千万円をかけて競い合う男女ペアマッチ「プロフェッショナルトーナメント」が開催されます。





なお、チャリティ活動の一環として、賞金総額の5％とギャラリー入場料収入の一部及び出場選手の協力によるチャリティグッズ販売の収益を「沖縄子どもの未来県民会議」「恩納村奨学基金」「恩納村観光振興推進基金」等への寄付を予定しています。



「プロアマトーナメント」には、世界ゴルフ殿堂入りをしている青木功氏、樋口久子氏はじめ、世界の頂点に輝いた経歴がある北島康介氏や吉田沙保里氏、具志堅用高氏、俳優として活躍されている市村正親氏、窪塚洋介氏など多くの著名人が出場を予定しております。「プロフェッショナルトーナメント」には、地元沖縄出身の宮里聖志、宮里優作、ツアー通算21勝・3季ぶりにシード復帰を果たした池田勇太、6年ぶりにJLPGAツアー3勝目を挙げた柏原明日架や2025年ＪＬＰＧＡアワードの年間最優秀選手賞を受賞した佐久間朱莉などトッププロが出場します。



2026年1月19日（月）より観戦チケットの販売を開始しました。世界を魅了してきた出場者の戦いをぜひ現地でご観戦ください。また、本大会はテレビ放送も行いますので、「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」の美しく戦略性の高いコースで繰り広げられる熱戦の様子を現地観戦が難しい方もご覧いただけます。















眼下にはターコイズブルーに輝く東シナ海、はるか本部半島や 伊江島を見渡せる壮大な景観。青木功氏の改造改修により、さらに戦略性が高まったチャンピオンコースです。日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場ブランド「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」（グランＰＧＭ）として運営しています。

■『ＰＧＭ×ACCORDIA チャリティゴルフ』 概要主 催 ：株式会社平和パシフィックゴルフマネージメント株式会社株式会社アコーディア・ゴルフ後 援 ：沖縄県（予定）、恩納村（予定）、株式会社BS朝日、琉球朝日放送株式会社特別協力 ：一般社団法人日本ゴルフツアー機構＜プロアマトーナメント 開催概要＞開催日 ：2026年2月27日（金）開催場所 ：ＰＧＭゴルフリゾート沖縄競技方法 ：男女プロ各1名＋芸能人・著名人1名＋一般ゲスト1名、計4名のチームスクランブル戦チケット情報：1枚 2,000円（税込）、上限2,000名（上限に達しない場合は当日券販売予定）観戦チケット購入方法は下記大会ホームページをご覧ください。観戦エリア ：1番・10番ティーイングエリア周辺、9番・18番グリーン周辺、クラブハウス周辺大会ホームページ ： https://pgm-accordia-charity-golf.jp/ 【主な出場予定の芸能人・著名人】※順不同・敬称略青木 功／樋口 久子／北島 康介／吉田 沙保里／具志堅 用高／市村 正親／高島 礼子／窪塚 洋介／橋本 マナミ／稲村 亜美／潮田 玲子／松木 安太郎／狩野 舞子／なみき／山内 鈴蘭／高柳 愛実／阿部 桃子※出場予定の芸能人・著名人については、随時、大会ホームページにて更新を予定しています。＜プロフェッショナルトーナメント』 開催概要＞開催日 ：2026年2月28日（土）開催場所 ：ＰＧＭゴルフリゾート沖縄賞金総額 ：6千万円優勝賞金 ：2千万円（ペア賞金）特別賞 ：16番ホール（デイゴ7番ホール）にホールインワン賞[賞金] 100万円／[賞品] PGMホテルリゾート沖縄ペア宿泊券（達成者全員）競技方法 ：男女プロ各1名、2名1組による18ホールズフォアボールチーム戦チケット情報：1枚 2,000円（税込）、上限2,000名（上限に達しない場合は当日券販売予定）観戦チケット購入方法は下記大会ホームページをご覧ください。テレビ放送：2月28日（土）13：30〜15：00 琉球朝日放送（生放送）［実況］林 正浩 ［解説］青木 功、樋口 久子 ［ラウンドリポート］井上 透3月1日（日）13：54〜15：54 BS朝日（録画放送）［実況］林 正浩 ［解説］青木 功、樋口 久子、宮里 聖志(プロアマパート)インターネット放送：2月28日（土）7：45〜競技終了 ABEMA（生配信）［実況］黒田 カントリークラブ ［解説］内藤 雄士 ［ラウンドリポート］山内 鈴蘭大会ホームページ ：https://pgm-accordia-charity-golf.jp/【主な出場予定選手】※順不同・敬称略〈男子〉池田 勇太／宮里 聖志／宮里 優作／大槻 智春／嘉数 光倫／大堀 裕次郎／日高 将史／蟬川 泰果／小西 たかのり／今平 周吾／塚田 よおすけ／出水田 大二郎／時松 源藏／小鯛 竜也／近藤 智弘／片岡 大育／片山 晋呉〈女子〉笠 りつ子／柏原 明日架／小倉 彩愛／清本 美波／政田 夢乃／佐久間 朱莉／神谷 そら／河本 結／菅 楓華／荒木 優奈／永井 花奈／木戸 愛／大里 桃子／都 玲華／吉田 鈴／三ヶ島 かな／郄木 優奈／六車 日那乃／堀 奈津佳／菊地 彩香／荒川 侑奈※出場予定選手については、随時、大会ホームページにて更新を予定しています。■「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」 概要所在地 ： 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1043TEL ： 098-965-1100URL ：https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/【株式会社平和】代表者 ： 代表取締役社長 嶺井 勝也本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目16番1号上場証券取引所 ： 東証プライム（証券コード：6412）主な事業概要 ： 遊技機の開発、製造及び販売URL ：https://www.heiwanet.co.jp/【パシフィックゴルフマネージメント株式会社】代表者 ： 代表取締役社長 田中 耕太郎本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー主な事業概要 ： ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ場の運営及び運営受託URL ：https://www.pacificgolf.co.jp/【株式会社アコーディア・ゴルフ】代表者 ： 代表取締役社長 三好 康之本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー主な事業概要 ： ゴルフ場の運営・管理URL ：https://www.accordiagolf.com/本件に関するお問合わせ先＜本件に関する報道関係者からのお問い合せ先＞ＰＧＭ×ACCORDIA チャリティゴルフ 大会事務局 TEL：03-3839-0721関連リンク大会ホームページhttps://pgm-accordia-charity-golf.jp/ＰＧＭゴルフリゾート沖縄https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/