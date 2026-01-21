衛星推進システム市場：世界調査レポート、需要、規模、発展、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「衛星推進システム市場：プラットフォーム別（大型衛星、中型衛星、ナノ衛星、キューブサット）、推進方式別（化学推進、非化学推進）、コンポーネント別（スラスター、推進剤供給システム、ノズル、ロケットモーター、その他）、エンドユーザー別（政府、商業）―世界市場分析、動向、機会、予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは衛星推進システム市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
衛星推進システム市場概要
衛星推進システムとは、宇宙空間における衛星の移動および位置制御を行うために搭載される技術である。これらのシステムは、軌道投入・軌道上昇、軌道保持、姿勢制御、衝突回避、運用終了時のデオービット（軌道離脱）といった重要な機能を可能にする。推進方式には、ミッション要件や衛星規模に応じて、化学推進、電気推進、ハイブリッド方式などが用いられる。衛星推進は、ミッション寿命の延長、機動性の向上、精密な軌道運用の確保において極めて重要な役割を果たすものである。小型衛星、メガコンステレーション、深宇宙ミッションの急速な拡大に伴い、効率性、信頼性、ならびに宇宙運用の長期的持続可能性を高めるために、高度な推進システムの重要性は一層高まっている。
Surveyreportsの専門家による衛星推進システム市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に123億米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、衛星推進システム市場は2035年末までに358億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約12.7％のCAGRで成長すると想定されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038296
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339707/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な衛星推進システム市場分析によれば、同市場規模は、衛星需要の拡大、小型衛星およびメガコンステレーションの採用増加、衛星打ち上げおよび宇宙ミッションの増加、ならびに技術進歩と電気推進方式の採用拡大を背景として拡大すると見込まれている。衛星推進システム市場における主要企業には、Airbus SE、OHB SE、ArianeGroup、Busek Co. Inc.、Blue Origin LLC、Thales Group、ENPULSION GmbH、Moog Inc.、Sierra Nevada Corporation、Northrop Grumman、Orbion Space Technology、L3Harris Technologies, Inc.、Safran Group、Lockheed Martin Corporation、VACCO Industries Inc.などが含まれる。
また、本衛星推進システム市場の調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● 衛星推進システム市場の規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界衛星推進システム市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：プラットフォーム別、推進方式別、コンポーネント別、エンドユーザー別、地域別
