LINEのトーク履歴はiPhoneでバックアップなしでも復元できる？可能性と対処法を解説
iPhoneでLINEのトーク履歴が消えてしまい、しかもiCloudやiTunesのバックアップを取っていなかった場合、「もう復元できないのでは」と不安になる方は少なくありません。結論から言うと、バックアップがない状態でも、条件次第ではLINEのデータを復元できる可能性があります。ただし、LINE公式の方法では対応できないケースがほとんどで、対処を間違えると復元の可能性を自ら下げてしまうこともあります。
この記事では、iPhoneでLINEをバックアップなしの状態から復元できるのかという点を軸に、復元が期待できる状況や現実的な対処法、注意すべきポイントについて詳しく解説します。LINEのトークや写真を少しでも取り戻したい方は、ぜひ参考にしてください。
iPhoneでバックアップなしLINEトークの復元は可能？
はい、復元できます。LINEの復元をiPhoneでバックアップなしの状態から行いたい場合でも、状況次第ではデータを取り戻せる可能性があります。
確かに、LINEの公式機能ではバックアップなしでの復元には対応していませんが、LINEアプリを削除しただけでiPhoneを初期化していない場合や、削除後あまり時間が経っていない場合には、端末内にデータの痕跡が残っていることがあります。
そのため、バックアップなしでLINEを復元したいiPhoneの場合でも、相手にトーク内容を「テキスト形式で送ってもらう方法」や、「専門のデータ復元ソフトを利用する方法」といった選択肢があります。
方法(1) 相手にトーク内容をテキスト形式で送ってもらう（最も確実）
バックアップがない状態でLINEのトーク履歴を完全に元通りにすることは難しいものの、内容そのものを確認・保存したい場合には、相手に協力してもらう方法が最も確実です。以下は、相手側で行ってもらう基本的な手順です。
手順1：相手にLINEアプリを開いてもらい、対象となるトークルームを表示します。
手順2：トークルーム右上のメニューから「設定」または「その他」を選択し、「トーク履歴を送信」をタップします。
手順3：メールやクラウドサービスなど任意の方法を選び、テキスト形式でトーク履歴を送信してもらいます。
この方法であれば、iPhone側にバックアップがなくても、トーク内容をテキストデータとして確実に受け取ることができます。ただし、スタンプや写真、動画などは含まれず、あくまで文字情報のみが対象となる点には注意が必要です。また、相手に依頼する必要があるため、すでに連絡が取れない場合には利用できません。
方法(2) 専門のデータ復元ソフトからバックアップなしのLINEトーク履歴を復元する
相手に協力してもらうことが難しい場合や、LINEでやり取りした写真や動画、添付ファイルも含めて復元したい場合には、iPhone対応の専門データ復元ソフトを利用する方法があります。これらのツールは、iPhone本体を直接スキャンし、削除されたLINEデータの痕跡を解析することで復元を試みます。
たとえば UltData LINE Recoveryは、バックアップが存在しない場合でもiPhoneを解析し、削除されたLINEのトーク履歴や写真、動画、添付ファイルの検出をサポートするソフトの一つです。すべてのデータが必ず復元できるわけではありませんが、公式の復元手段が使えない状況では、検討する価値のある選択肢と言えるでしょう。
