動物遺伝学市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月08に「動物遺伝学市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。動物遺伝学に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
動物遺伝学市場の概要
動物遺伝学市場に関する当社の調査レポートによると、動物遺伝学市場規模は 2035 年に約 135億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 動物遺伝学市場規模は約 72 億米ドルとなっています。動物遺伝学に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスの専門家によると、動物遺伝学市場のシェア拡大は、食肉、乳製品、卵などの動物由来タンパク質に対する需要の増加と、家畜生産性の向上への高い関心によるものです。人口増加、所得向上、そして食生活がタンパク質を豊富に含む食品へと変化するにつれ、生産者は家畜の生産性、飼料効率、収量を向上させるよう圧力を受けています。成長率、繁殖力、飼料変換効率に優れた遺伝的に優れた家畜は、農家がこうした高まる需要に効果的に対応するのに役立ちます。OECDと国連食糧農業機関（FAO）の調査によると、世界の食肉生産量は今後数年間で約47.9百万トン増加すると予測されています。
動物遺伝学に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/animal-genetics-market/61745
動物遺伝学に関する市場調査によると、家畜の感染症の発生率増加に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。豚のPRRS（豚繁殖と呼吸障害症候群）、鳥インフルエンザ、乳牛の乳房炎などの発生増加により、遺伝学に基づいた疾病予防への関心が高まっています。これに加え、人工授精、精子凍結保存、体外受精の利用拡大が遺伝子の普及を加速させています。
しかし、特に遺伝子組み換え動物に対する厳格化と変化する規制環境が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。例えば、承認手続きに長期間（数年）を要することが多く、開発コストの増加や商業化の遅延につながっています。
動物遺伝学市場セグメンテーションの傾向分析
動物遺伝学市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、動物遺伝学の市場調査は、動物タイプ別、技術別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
動物遺伝学市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-61745
動物タイプ別に基づいて、動物遺伝学市場は生産動物（家畜/家禽）、コンパニオンアニマル（犬、猫、馬）、その他（養殖、研究モデルなど）に分割されています。このうち、生産動物セグメントは、家畜および家禽の遺伝子に対する需要の高まりにより、予測期間中に68%の市場シェアを占めると予想されています。畜産省が発表した統計によると、2024年の世界の畜産物生産量は、牛肉と家禽が牽引し、豚肉と羊肉がそれに続く形で、堅調な増加を示しました。
動物遺伝学の地域市場の見通し
動物遺伝学市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、北米は、米国とカナダに高度な技術と設備が整った医療機関および研究機関が存在するため、予測期間中に約33%の市場シェアを占めると予想されています。北米では、SNPジェノタイピング、DNAシーケンシング、遺伝子編集などの最先端ツールや技術の導入率が高いです。
動物遺伝学に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
動物遺伝学市場のサンプルコピーの請求:
