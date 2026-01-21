「月刊人材ビジネス」第43回派遣スタッフ満足度調査の結果を先行発表

業界専門誌「月刊人材ビジネス」が第43回派遣スタッフ満足度調査の結果を先行発表

アデコ、総合評価「再就業率」で1位を獲得。部門評価では全16部門中11部門で1位

を獲得／リクルートスタッフィングは 総合評価で「口コミ率」で1位を獲得

報道関係各位

人材ビジネス業界唯一の専門誌「月刊人材ビジネス」を発刊する株式会社オーピーエヌは1月21日、月刊人材ビジネス第43回派遣スタッフ満足度調査の調査結果を先行発表します。

本調査は、人材派遣会社の顧客（派遣スタッフ）の生産性を測るうえで重要な「顧客満足」等を数値化・可視化して、人材派遣会社と派遣スタッフが労働者派遣市場で円滑に発展するために必要なマーケティング情報として2004年から20年以上に渡って実施しています。本調査は、人材派遣業界で最も長い歴史を有する顧客満足度調査として、長年にわたり業界の動向把握に活用されています。

本顧客満足度は派遣スタッフが人材派遣会社に「登録」するところから「就労開始」を経て「派遣契約更新」までの一連の人材派遣会社の業務フローを全16部門で業務品質に関する設問を５段階で評価（回答）した平均値です。

また、これら全16部門の設問（Q）のうちQ１~14は「部門評価」でQ15・16は「総合評価」で構成されています。全16部門のうち特に経営全体、マーケティングで重要となってくるのは「総合評価」の部門です。

「総合評価」の部門

Q15「今後もこの派遣会社から働きたい（再就業）」

Q16「この派遣会社を友人に勧める（口コミ）」

毎回、このQ15・16の「総合評価」の結果に人材派遣業界の注目が高まります。

本調査の詳細内容は月刊人材ビジネス2026年３月号で特集します！

是非お読みください！

■第43回派遣スタッフ満足度調査の調査概要

●実施期間・・・2025年10月30日(木)～11月6日(木)

●有効回答数・・・3,000人

●男女比・・・男性1,405人(46.8%)、女性1,595人(53.2%)

●年齢比・・・

10代：0人(0％)、20代： 138人(5%) 、30代: 400人(13%) 、40代: 799人(27%) 、50代: 1,014人(34%) 、60代:551人(18%)、70代：98人（3%）

●雇用形態・・・有期雇用: 2,104人(70%) 、無期雇用:896人(30%)

●属性「現在派遣会社に登録している」且つ「同一の派遣会社で就業した期間が1ケ月以上の方」

お願い

(1)本紙は報道用資料です。許可なく、報道を除く企業活動(広告・販促等)に転用することを禁止します。

(2)本発表内容の引用に際しては、「出典：月刊人材ビジネス第43回派遣スタッフ満足度調査の調査結果」もしくは「月刊人材ビジネス第43回派遣スタッフ満足度調査の調査結果」と明記下さい。

■2025年度第43回派遣スタッフ満足度調査の調査結果

派遣スタッフ満足度調査の総合評価である再就業率と口コミ率の結果では

Q15「今後もこの派遣会社から働きたい（再就業）」の１位の人材派遣会社はアデコ

Q16「この派遣会社を友人に勧める（口コミ）」の１位の人材派遣会社はリクルートスタッフィングとなりました。

尚、部門評価であるQ1～14は以下の通りです。

Q１登録予約時の対応

Q2登録に訪問した際の対応

Q3派遣システムの説明について

Q4面接者の対応について

Q5登録全体の満足度

Q6仕事紹介までのスピード（待機）の満足度

Q7紹介された仕事内容の満足度

Q8事前説明と実際の業務内容の比較

Q9仕事内容と比較した給与の満足度

Q10担当営業とのコミュニケーションについて

Q11相談・苦情電話の担当者へのつながりやすさ

Q12相談・苦情に対する担当者の理解度

Q13相談・苦情に対する担当者の迅速さ

Q14相談・苦情に対する担当者の約束履行度

尚、アデコは部門評価では全14部門のうち11部門で1位を獲得、本調査史上、満足度調査の最多級の評価結果を獲得しました！

■月刊人材ビジネスとは

月刊人材ビジネスは、「労働者派遣法」が日本で初めて施行された1986年に創刊されました。創刊以来40年にわたり、人材ビジネス業界に関わる激動のすべてを報道してきました。現在では、人材ビジネス業界・大手企業のほとんどが「月刊人材ビジネス」を購読しています。また、厚生労働省をはじめ、全国47都道府県の労働局でも購読されています。

https://www.jinzai-business.net