YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」 総再生回数9億回を突破！

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」が総再生回数9億回を突破

・これまで3300本以上の動画を公開し、100万再生を超える長尺動画は53本

・登録者数は144万人に到達し、YouTube企業公式ランキングで36位にランクイン

楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）が運営するYouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」(https://www.youtube.com/@rakumachi/featured)で公開した動画の総再生回数が9億回を突破しました。チャンネル登録者数は本日時点で144万人です。不動産や経済、政治など幅広い情報を発信し、これまで3300本以上の動画を公開してきました。UserLocal社が公開する「YouTube企業公式ランキング」(https://youtube-ranking.userlocal.jp/enterprises/1)では36位にランクインしています（2026年1月時点）

1月に公開した人気動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NQ4uyInuJ3k ]

1月に公開した「Series 2026」では、2026年の展望を各分野の専門家にインタビューしました。本動画では、楽待チャンネルでもおなじみの経済アナリスト・朝倉慶氏が2026年の日経平均株価は「7万円台」へ向かうと予測し、金利・為替から、地政学リスクまで詳しく解説します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mz25rZqttuk ]

ヘルスケア企画として、年末年始で飲酒量が増えがちな時期に合わせ、お酒との上手な付き合い方をテーマにした動画を公開しました。依存症治療の専門家・精神科医の松本俊彦氏を迎え、お酒が好きな人気ストラテジスト・大川智宏氏が、適切な飲酒量やアルコールの依存性について学んでいきます。

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営