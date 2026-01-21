グリーングループでは無料の相続オンラインセミナーを開催しています

グリーン司法書士法人グリーングループ 相続オンラインセミナー案内

グリーン司法書士法人（新本社：東京都新宿区）、グリーン行政書士法人などを擁するグリーングループでは、相続・生前対策について広く知って頂くための新たな試みとして、無料のオンラインセミナーを開催しています。

【オンラインセミナー開催要項】

・開催日時：毎週火曜日 18：00～

・参加費用：完全無料

・内容：グリーン司法書士法人・行政書士法人のHPから無料でダウンロード頂ける資料を用いて、当社司法書士・行政書士が解説。

・申込方法：専用フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD1rU_a--TNBDOdaoqLge9rzJ3erOtOcgDcdqgb0StsZiRNQ/viewform)または電話・メールにて

「遺産相続」「遺言書作成のすすめ」「家族信託のすすめ」などのテーマを週替りで取り上げ、現役の司法書士・行政書士がわかりやすく解説致します。

この取り組みを通じて、より多くの方に相続や生前対策について知って頂き、ご家族やご自身の幸せな未来について考える切っ掛けとして頂ければ幸いです。

グリーングループでは、今後もオンラインや各地でのセミナー開催や情報発信を通じて、皆様の相続に関する不安や疑問に寄り添い、より安心して将来を迎えていただけるようサポートを続けてまいります。

グリーングループについて

グリーン司法書士法人、グリーン行政書士法人などを擁するグリーングループは、「お客様にとって最も身近な専門家であること」を理念に掲げ、司法書士業務・行政書士業務を中心に、相続、債務整理、商業登記、不動産登記など、法律と手続きに関する幅広い課題解決をワンストップで提供する専門家集団です。

2025年にはグリーン税理士法人もグループ入りを果たし、法務・税務が融合した総合的な支援体制を構築し、「困ったときにまず相談できるグループ」として、全国の個人・法人のお客様の課題解決に貢献してまいります。

詳しくは公式サイトをご覧ください：

https://green-osaka.com/aboutus/