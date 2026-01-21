【参加者募集】「減災教育フォーラム」開催！

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟（東京都渋谷区、会長：佐藤美樹）は、アクサ生命保険株式会社の支援・協力のもと、2026年2月7日（土）に公開イベント「減災教育フォーラム ～減災教育を地域に広げ、未来につなげる～」を開催します。




本フォーラムは、「アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム」の一環として、学校現場の減災教育の実践を具体的に共有し、学校の学びを地域へ、そして次の世代へどうつないでいくかを参加者とともに考えるものです。日本各地の学校が取り組む減災教育を「地域に広げ、継続し、未来へつなぐ」ための具体的な視点を深めます。



事例発表では、北海道、新潟県、熊本県の学校よる実践発表から、参加者一人ひとりが自分たちの学校や地域に活かすための学びを深めます。また、パネルディスカッションでは、能登半島地震の被災校をはじめ、教育行政、NPO、ユースが一堂に会し、災害の教訓を減災教育の継続と発展にどう生かすかについて議論します。さらに、トークセッションでは、南海トラフ巨大地震に備える三重県鳥羽市の小竹市長が登壇し、同市の地域ぐるみの取り組みについてお話します。



本フォーラムは、減災教育に関心のある全国の教育関係者、企業、NPO/NGO、学生、市民の皆さまに、どなたでも気軽にご参加いただけるよう、会場参加とオンライン参加（Zoomウェビナー）の併用で開催します。参加希望の方は、下記のフォームからお申し込みください。



【開催概要】


「減災教育フォーラム ～減災教育を地域に広げ、未来につなげる～」


・日時：2026年2月7日（土）9:00～13:35（8:45受付開始）


・会場：TKPガーデンシティ浜松町（ベイサイドホテル アジュール竹芝）14階 天平


・開催形態：会場参加＋オンライン参加（Zoomウェビナー）※ハイブリッド開催


・対象：減災教育に関心のある全国の教育関係者、企業、NPO/NGO、学生、市民等


・参加費：無料


・主催：公益社団法人日本ユネスコ協会連盟


・協力：アクサ生命保険株式会社、奈良教育大学 ESD・SDGsセンター


・後援：文部科学省、日本ユネスコ国内委員会



【申込フォーム】


https://forms.office.com/r/UgSLbdCZf8



【プログラム】


「減災教育フォーラム～減災教育を地域に広げ、未来につなげる～」


2026年2月7日（土）9:00～13:35（8:45受付開始）


9:00　　開会式


　　　　　・主催者挨拶：鈴木 佑司 （公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 理事長）


　　　　　・協力企業挨拶：安渕 聖司 氏（アクサ生命保険株式会社　代表取締役社長兼CEO）※予定


9:20　　事例発表（3校）


　　　　　・北海道豊浦町立豊浦小学校


　　　　　・新潟市立内野中学校


　　　　　・熊本県立熊本農業高等学校


10:35　パネルディスカッション「災害の教訓を、減災教育の継続と発展にどう生かすか」


　　　　登壇者：


　　　　　・倉見倫代氏　石川県能登町立小木小学校 校長


　　　　　・安田昌則　大牟田市教育委員会 前教育長、日本ユネスコ協会連盟 理事


　　　　　・大津山光子氏　認定特定非営利活動法人 SEEDS Asia 事務局長


　　　　　・吉岡優来氏　奈良教育大学4年


12:30　実践報告・トークセッション


　　　　１.地域ぐるみの防災・減災教育の実践を報告


　　　　２.学校外の多様な主体と連携する具体像を深めるトークセッション


　　　　　・小竹　篤氏　三重県鳥羽市長


　　　　　・及川幸彦氏　奈良教育大学　学長補佐（特命担当）、同ESD・SDGsセンター長


13:35 閉会



◆減災教育フォーラム　プログラム（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d70574-71-a27b6548f4281c800fe8434630f942b4.pdf


「アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム」について


東日本大震災の経験や教訓を全国の学校防災・減災につなげることを目的に、今後起こりうるさまざまな自然災害に備えるための減災・防災教育に取り組む全国の学校を支援する事業です。2014年度に日本ユネスコ協会連盟とアクサ生命保険株式会社が共同で開始し、助成金支援、教員研修会、活動報告会、公開フォーラム等を通じて、子どもたちが災害時に命を守る力を育む教育活動を応援しています。


専用ページ：https://unesco.or.jp/gensai/


◆2025年度 助成校リスト（21都道府県・31校）PDF


https://prtimes.jp/a/?f=d70574-71-0c37124316927b47ced699c816773260.pdf



お問い合わせ先


公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟　減災教育プログラム担当


Email：gensai@unesco.or.jp　TEL：03-5424-1121（平日 9:30～17:30）


Web：https://unesco.or.jp/gensai/