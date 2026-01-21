ジョンソンコントロールズ、CDP 2025気候変動分野において 最高評価の「Aリスト」企業に選定

ジョンソンコントロールズ株式会社

スマートで安全かつ健康的、そして持続可能なビルソリューションのグローバルリーダー、ジョンソンコントロールズ（NYSE:JCI）は、サステナビリティに関する透明性および実績が高く評価され、世界的な非営利環境評価機関CDPによる年次「Aリスト(https://www.cdp.net/en/data/scores)」に再び選定されました。このCDPの認定は、当社が事業活動と環境保全の両立を目指した持続可能な取り組みを継続していることを示しています。なお、今回CDP「Aリスト」へ選ばれた企業は、世界の参加企業のうちわずか約4％でした。当社は、気候変動分野における情報開示と具体的な行動の両面で、そのリーダーシップが認められました。

産業界全体で「電化」「高効率化」「デジタル化」の三つの軸による取り組みが進行したことによって、CO2削減と収益性向上は両立されつつあります。当社のお客様の事例として、あるドイツの病院では、地下200メートルの地熱エネルギーを活用することでエネルギーコストが約30%削減され、病院のエネルギー需要の80%をカバーすることができました。また、米国アラバマ州の小児病院は、当社の高効率チラー・ヒートポンプの導入により、70万ドル超のエネルギーコスト削減を達成、さらにOpenBlueのAIプラットフォームを活用することで年間約17万ドルの追加削減を実現しました。このように三軸の取り組みは、お客様の事業運営を変革すると同時に、コスト削減やサステナブルな経営を支えています。

「Aリスト」への選定は、情報開示の充実度、成熟した環境ガバナンス、そして実効性のある取り組みにより、世界トップレベルのリーダー企業として認められたものです。CDPによる認定には、1.5℃目標との整合性ある移行計画、検証済みの排出量データ、バリューチェーン全体を対象とした取り組み、堅牢なリスク管理体制などが要件となります。当社は、事業戦略、排出削減イニシアティブおよび低炭素製品、機会の開示、リスク開示、スコープ3排出量管理など、複数項目において「A」評価を獲得しました。

ジョンソンコントロールズの持続可能なビジネスへの取り組みは、以下の各種評価・ランキングにも反映されています。

- 世界で最も倫理的な企業2025（Ethisphere）※18度目の選定- Corporate Knights Clean200 2025 ※10年連続- Financial Times Climate Leaders 2025- ISS ESG Prime Corporate Rating- MSCI ESGリーダーシップ・レーティング- Sustainalytics Top Rated 2025

今回のAリスト選定について詳しくは当社のウェブサイト(https://www.johnsoncontrols.co.jp/insights/2026/feature-story/cdp2025)をご覧ください。

ジョンソンコントロールズ(NYSE:JCI)は、人々の生活空間や職場、文教施設からエンタメ施設まであらゆる環境を変革しています。スマートで、健康的かつサスティナブルな建物環境を実現するビルテクノロジーのグローバルリーダーとして、建物のパフォーマンスを再定義し、人と空間、地球にとってより良い未来を実現することを使命としています。140年にわたり築き上げたイノベーションの歴史は、ヘルスケア、教育、データセンター、空港、スタジアム、工場など多様な施設の未来を形作るOpenBlueデジタルソリューションパッケージを生みました。ジョンソンコントロールズのビルテクノロジー製品、ソフトウェア、サービスソリューションのラインナップは世界でも類を見ない広範さで、いくつかのブランドは業界内でも高い名声を得ています。詳細はwww.johnsoncontrols.com(http://www.johnsoncontrols.com/)をご覧いただくか、SNSで@JohnsonControlsをフォローしてください。

ジョンソンコントロールズ株式会社は、ジョンソンコントロールズ インターナショナル（Johnson Controls International, Plc.）の日本法人（本社： 東京都渋谷区、 代表取締役社長：松下 太郎）です。建物のライフサイクルを通じた効率化を促進する中央監視、自動制御機器、空調冷熱機器、冷凍機、セキュリティシステムの設計、施工、保守、ならびに運用コンサルティングを提供しています。国内での導入業種はオフィスビル、商業施設、医療機関、教育機関、スポーツ施設、交通機関など多岐にわたり、数多くのランドマーク的存在の建物における施工実績があります。1971年6月設立。国内45事業拠点。詳細はwww.johnsoncontrols.co.jp(http://www.johnsoncontrols.co.jp/)をご覧いただくか、Facebookでhttps://www.facebook.com/johnsoncontrols.jp.be/もしくはXで@JCI_jpをフォローしてください。