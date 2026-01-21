英検対策専門塾「英検コーチ」、総再生数150万回突破を背景に公式YouTubeチャンネルをリニューアル！英検2級・英検準一級合格に向けて今やるべきことを整理する情報発信を強化

スタディチェーン株式会社

英検コーチ公式YouTubeチャンネルは、これまでの動画の総再生数が150万回を突破しており、多くの英検受験者から支持を集めてきました。

本チャンネルでは、英検2級や英検準一級の合格を目指す受験者を中心に、英検合格に向けて今なにをすべきか、どの順番で対策を進めるべきかを整理できる情報を、英検コーチの指導方針に基づいて動画で発信していきます。

リニューアルの背景

近年、英検は高校受験や大学受験、推薦入試や総合型選抜において活用される場面が増え、英語資格としての重要性が高まっています。一方で、単語学習や文法対策だけでなく、リスニングやライティング、スピーキングなど、総合的な対策が求められることから、学習方法に迷う受験者も少なくありません。

英検コーチでは、指導現場において「どの級から対策すべきかわからない」「勉強しているのにスコアが伸びない」「独学での対策に限界を感じている」といった声を多く受けてきました。こうした背景を踏まえ、指導現場で蓄積してきた知見をより多くの英検受験者に届けるため、公式YouTubeチャンネルの内容と構成を見直し、リニューアルを行いました。

これまでの英検コーチ公式チャンネルの発信内容

英検準一級の本気の勉強法

https://youtu.be/P02c72UgQtI

英検2級の本気の勉強法

https://youtu.be/5b4KZnSv47w

英検の前日、当日の対策法

https://youtu.be/-c8giPuI7As

英検コーチ公式YouTubeチャンネルで発信する内容

リニューアル後の公式YouTubeチャンネルでは、英検コーチの指導方針をもとに、次のようなテーマを中心に発信します。

- 英検合格に向けた学習計画の立て方- 級別に必要な勉強時間と時間配分の考え方- リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの対策ポイント- 英検に向けた単語帳や問題集の効果的な使い方- 高校生や中学生、社会人それぞれに合った英検対策の進め方

勉強を続けているものの成果を感じにくい方や、何から対策すればよいかわからない方に向けて、日々の学習がブレにくくなる考え方や行動の指針を提供します。

今後の展開

英検コーチでは、公式YouTubeチャンネルを通じて、英検合格を目指す方が自分に合った学習方法や戦略を見つけられるよう、継続的に情報発信を行っていく予定です。今後は、級別の特集動画や、受験者から多く寄せられる質問をテーマにした動画企画なども順次公開していきます。

公式YouTubeチャンネル概要

チャンネル名

英検対策チャンネル(https://www.youtube.com/@toeic2282/shorts)

運営

英検コーチ

チャンネルURL

https://www.youtube.com/@toeic2282

塾長メッセージ

逆転合格特化塾塾長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

塾長メッセージ

英検対策は、闇雲に勉強量を増やすだけでは成果につながりにくい試験です。級ごとに求められる力を整理し、今の自分に必要な対策を正しい順番で進めることが合格への近道だと考えています。英検コーチの公式YouTubeチャンネルを通じて、英検合格に向けた学習の軸を見つけるきっかけを届けていきます。

運営会社・関連サービス

運営会社：スタディチェーン株式会社

会社公式サイト

https://study-chain.jp

大学受験特化の学習管理型予備校

逆転合格特化塾

https://medicalcoach.jp

英検対策専門塾

英検コーチ

https://eikencoach.com

総合型選抜・推薦入試対策

総合型選抜コーチ

https://aocoach.jp

東大受験専門オンライン指導

東大コーチ

https://toudaicoach.com

英語学習サービス

SMART英語塾

https://smacolo.jp

https://juken-guide.jp