【JAF群馬・長野・新潟】3県合同スキー特集企画「あなたにぴったりなスキー場はどこ？」を公開しています

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）群馬支部(支部長・星崎功明)、長野支部(支部長・宇都宮進一)、新潟支部（支部長・町田一越）は、3支部合同でスキー場を紹介するオンラインコンテンツ「【群馬・長野・新潟】あなたにぴったりのスキー場はどこ？」を2025年12月22日に公開しました。

特集ページ内のリンクから「スキー場診断」をおこなうと、診断結果のタイプ別にJAF職員がおすすめするスキー場を紹介します。診断で楽しみながら自分に合ったスキー場を探してもらうことで、地域の観光振興をはかります。

■「おすすめのスキー場診断」で自分のタイプをチェック！

詳細はこちら :https://jaf.link/ski-2025-009企画詳細は上記よりご確認ください

「おすすめスキー場診断」では、数問の質問に答えるだけで、自分のタイプに似たJAF職員おすすめのスキー場を知ることができます。診断は、無料で、いつでも、簡単にできます。ウィンタースポーツを楽しみたい人に向けて、スキー場選びのヒントとして提案しています。

■JAF会員向けの優待情報やプレゼント情報を配信

診断結果で紹介しているスキー場はJAF会員優待施設のため、JAF会員であれば利用できる優待情報やプレゼント情報もあわせて掲載しています。診断をもとに気になったスキー場でお得に楽しむことができます。

■企画概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6629_1_0b3389d8a1c4c566b407116347b1610b.jpg?v=202601210551 ]

（※）企画紹介施設は、予告なく増減する場合がございます。