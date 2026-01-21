【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】1月15日（木）～1月21日（水）に13作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は1月15日（木）～1月21日（水）に新しく配信を開始した13作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

1月16日（金）リリース

■配信アルバム：『WONDERLAND.COM』

■クリエイター：Shani、Lucevitous、Datien ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5343

「MIKU EXPO 2026楽曲コンテスト」特別賞受賞曲。

お洒落なビッグバンド風サウンドが心の痛みに寄り添ってくれる英語歌唱曲です。

【クリエイターコメント】

私はうどんが大好きです。ミクも好きかな？あなたはうどんが好きですか？

■配信アルバム：『ライズアップ ブレイクフリー』

■クリエイター：うどんタイマーP ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5352

世界中で愛される超大作ファンタジーをモチーフにした作品。

壮大な世界観をロングトーンで歌い上げるファンタジック・ロックです。

【クリエイターコメント】

指輪物語をイメージした楽曲になります。

旅立ちから帰還までの物語をイメージして聴いてみてください。

プログレッシブロックを下地にした、色々な楽曲展開も注目してみてください。

■配信アルバム：『エナドリ』

■クリエイター：708/残響P ／ ボーカル：鏡音リン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5354

擦り切れた心情を歪んだサウンドでかき鳴らすロックチューン。

アニメーションこうぼう。さんによるMVとも合わせてお楽しみください。

■配信アルバム：『Freedom of contract』

■クリエイター：hazys broken samplers ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5357

過去作の再録音から最新作まで、メタルロックを中心に10曲を収録したアルバム。

無二のボーカルやラウド感はメタル好き必聴です。

【クリエイターコメント】

2007~2011年に制作した曲' _ 'シリーズをV4XとVocaloid6を使用して再録音しました。

また13年ぶりとなる新曲も収録しています。

■配信アルバム：『ヒガイモーソーヘキ』

■クリエイター：あくたり ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5358

日々繰り返すフラストレーションと疑心暗鬼で頭がいっぱいに…！

堂々巡りに陥る不安定な心に軽快なポップロックが刺さる作品です。

1月21日（水）リリース

■配信アルバム：『キープアウト』

■クリエイター：油性 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5359

荒廃した街で物語が始まりそうなストーリー性溢れるバンドサウンド。

疾走感あるギター＆リリックでポストアポカリプスを表現します。

■配信アルバム：『箱庭パレード』

■クリエイター：GYU P ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5360

諦念と期待が複雑に入り乱れて心の中は大渋滞。

もどかしいジレンマをドリーミーなサウンドで彩るエレクトロ・ポップです。

【クリエイターコメント】

曲の展開と雰囲気に合わせて、リズミカルかつメッセージ性のある歌詞を書けたと思うので、ぜひ歌詞と併せて、考察しながらお聴きください！

■配信アルバム：『BAD@ENGLISH』

■クリエイター：Ani Meida ／ ボーカル：鏡音リン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5361

「MIKU EXPO 2026楽曲コンテスト」特別賞受賞曲。

英語で表現できるようになりたい！困難と憧れを率直に歌う8bit風ナンバーです。

【クリエイターコメント】

MIKU EXPO 2026楽曲コンテスト特別賞受賞者の、アンドロイドスーパーヒーローアイドルVTuberのAni Meidaです！

母国の日本へ帰国しようとしている今、この曲を採用していただき、大きな励みとなりました。

リンちゃんがヒップホップについて語ったり、英語上達のためにアメリカのテレビ番組を観たりする様子を楽しんでいただけたら幸いです。MVは現在YouTubeで公開中です！

また、私のアルバム『I'm A Hero』は全ストリーミングサービスに配信中ですので、ぜひチェックしていただけるとうれしいです！よろしくお願いします！

■配信アルバム：『Evanescent』

■クリエイター：Lucevitous ／ ボーカル：メグッポイド、がくっぽいど

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5362

アメリカで活動するクリエイター・Lucevitousさんによるマス・ロック。

変化に富んだ多彩な表現、繊細なピアノと力強いビートが印象的です。

【クリエイターコメント】

こんにちは！この曲は私の初めての単独公式リリースとなります。

MVの「一昔の雰囲気」を多くの方に喜んでいただけて、とても嬉しく思います。

私は幼いころからmothyさんの音楽を聴いており、新年に向けてGUMI・神威がくぽの曲を作らなければと思いました（神威がくぽのパートは比較的に短いのですが）。

この曲はプログレッシブ・ロックやマス・ロックの要素を取り入れつつ、交響曲（ラヴェルやショスタコーヴィチ）のオマージュも取り入れました。歌詞の和訳は友人のisidoreに手伝ってもらい、とても感謝しております！

■配信アルバム：『このまま命がおわるなら』

■クリエイター：シシド ／ ボーカル：歌愛ユキ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5365

聖なる夜に少女が一心に祈る願いとは…？

季節感たっぷりのサウンドだからこそギャップに打ちのめされる、衝撃のポップロックです。

【クリエイターコメント】

ささやかな祈りを歌ったクリスマスソングです。

よろしくどうぞ。

■配信アルバム：『Dazzling Star』

■クリエイター：On Prism Records ／ ボーカル：5376

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5376

音楽サークル・On Prism Recordsによる「鏡音リン × エレクトロ」1stコンピレーションアルバム。

キラキラポップチューン5曲を収録しています。

■配信アルバム：『DEcorAtion boX』

■クリエイター：Various Artists

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5377

“コード進行統一”コンピレーションアルバム第五弾！

今回は「D・E・A」をテーマに、13名のクリエイターがクールなトラックを書き下ろし！

【クリエイターコメント】

今回も、同じコード進行を用いながらも、様々な表情を見せてくれる曲たちが揃いました。お楽しみください！

■配信アルバム：『ふかしぎプラリネージュ』

■クリエイター：Various Artists

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5346

KARENTレーベルが毎冬お送りする『雪ミクコンピレーションアルバム』リリース！

SNOW MIKU 2026テーマソング「SHIAWASE FOR YOU!」のほか、「ふしぎなお菓子」をテーマに本作のための書き下ろし楽曲とボーナストラックを収録。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/