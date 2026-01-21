日本で薬事承認を取得した新しい眼内コンタクトレンズ「アイピーシーエル(R)（IPCL）」発売

株式会社アットワーキング

日本で薬事承認を取得した新しい眼内コンタクトレンズ 「アイピーシーエル(R)（以下、IPCL）」が、2025年9月に株式会社アットワーキングより発売されました。

近視や近視性乱視に対する視力矯正は、レーザー手術や従来の眼内コンタクトレンズという視力矯正の選択肢が広がる中、IPCLは新たな選択肢として位置づけられる眼内コンタクトレンズです。

■ アイピーシーエル(R)（IPCL）とは

IPCLは一般的に白内障用眼内レンズやコンタクトレンズにも広く用いられているHEMAを主成分としたアクリルポリマー素材を採用した眼内コンタクトレンズです。

IPCLは2017年に販売され海外で使用されてきましたが、日本国内では、増田寛次郎教授（東京大学）および木下茂教授（京都府立医科大学）のご協力のもと、

2021年12月から2023年9月にかけて多施設共同治験が実施されました。

本治験では、中等度から強度の近視、または近視性乱視と診断された109名の患者を対象に、有効性および安全性が検証されました。

これらの結果を踏まえ、IPCLは2025年4月に厚生労働省より薬事承認を取得し、

同年9月に日本国内で発売された新しい眼内コンタクトレンズです。

アイピーシーエル(R) イメージ画像

■ 第49回日本眼科手術学会総会にて発表

このたび、IPCLの国内承認をテーマとした共催セミナーが、

2026年1月30日～2月1日に開催される「第49回日本眼科手術学会総会（福岡国際会議場）」にて行われます。IPCLに関する臨床的知見や安全性、有効性を高める内容を中心とした講演を予定しています。

■株式会社アットワーキング

2002年7月に設立され、本社を東京都千代田区に置き、2025年9月よりIPCLの販売を開始しました。また、眼科分野をはじめとする国内外の医療機器の導入支援、サポート事業を展開しており、メンテナンスやテクニカルサポート部門を通じて医療関係者が安心して機器を活用できる体制を整えています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社アットワーキング

本社：東京都千代田区神田小川町1-4 WORK VILLA MYJ kanda 5F

連絡先：03-6273-7441（代表）

WEBサイト：https://atworking.com/

お問い合わせ：info-atw@atworking.com